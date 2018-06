LIVE Brasile-Serbia | Mondiali 2018 in DIRETTA | 2-0 | Paulinho e Thiago Silva in gol

oasport

(Di mercoledì 27 giugno 2018) CLICCA QUI PER LADI SVIZZERA-COSTA RICA Buonasera e benvenuti alladi, match valido per idi calcio. Le due squadre si contendono la qualificazione agli ottavi di finale: ai verdeoro basterebbe un pareggio per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata ma verrebbero eliminati in caso di una sconfitta contro i balcanici che scenderanno in campo particolarmente agguerriti e con la voglia di fare saltare il banco. Neymar e compagni non possono scherzare, dovranno stare particolarmente attenti se vorranno evitare delle brutte sorprese e complicarsi la vita. I sudamericani scenderanno in campo sapendo anche l’esito del girone della Germania, la possibilità di un ottavo di finale contro i Campioni del Mondo è davvero molto concreta. OASport vi propone ladi, match valido per i...