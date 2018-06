LIVE Atletica | Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA | Italia all’attacco Grenot e

oasport

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Buongiorno e benvenuti alladeidel. Prima giornata di gare per l’leggera a Tarragona (Spagna) e l’vuole subito fare la voce grossa: ciamo carte importanti come Libania, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone ladelle gare dileggera deidel: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuti, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 18.28 La grande favorita per l’oro sarà la francese Tavernier. 18.23 Ben ritrovati. La prima finale, alle 18.30, sarà quella del martello femminile. Non ci sarannone in gara. 12.10: A ...