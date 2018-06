LIVE Atletica | Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA | Italia all’attacco con Grenot

oasport

: #Tarragona2018 #GiochidelMediterraneo2018 Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della sesta giornata di gare a… - enricospada2 : #Tarragona2018 #GiochidelMediterraneo2018 Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della sesta giornata di gare a… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giochi del Mediterraneo 2018, Italia all'assalto di nuovi ori! Comincia l'atletica! @Tarragona2018 - proSpoCoBasket : Capitol Montevidio 66:64 Union Atletica -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Buongiorno e benvenuti alladeidel. Prima giornata di gare per l’leggera a Tarragona (Spagna) e l’vuole subito fare la voce grossa: ciamo carte importanti come Libania, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone ladelle gare dileggera deidel: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuti, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA (foto FIDAL/Colombo)