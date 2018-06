L' italiana che custodisce i tesori musicali dell' umanità

Morta Chichita - moglie di Italo Calvino/ La vedova nera della letteratura italiana : ecco perché : Morta Chichita, moglie di Italo Calvino: addio a Esther Judith Singer, custode dell'opera calviniana e della sua eredità letteraria. Le ultime notizie: lascia due figli(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:37:00 GMT)

La Spagna soccorre 569 migranti. La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

Al Beat Village arriva il Gran Ballo delle Principesse e l'Orchestra italiana Bagutti : Sarà poi IL Gran Ballo delle Principesse IL MUSICAL delle Principesse E DEI PRINCIPI PIU'AMATI delle FIABE, lunedì 25 giugno ad inaugurare gli spettacoli del lunedì dedicati alle famiglie. La ...

Il colosso Sisal sosterrà l'arte italiana con un progetto che parte da Palermo : "La mostra rappresenta un momento di riflessione sull'immagine nel mondo di oggi" , ci spiega Francesco Pantaleone . "Quando abbiamo individuato la sede del Sisal Art Place, lo sguardo si è posato ...

La Spagna soccorre 569 migranti. La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

Dopo la Lifeline - bloccati anche 110 migranti davanti al porto di Pozzallo su un mercantile. La Guardia costiera italiana 'Non chiamateci ... : Sono in 334 adesso ad essere bloccati in mare. Ai 224 a bordo della Lifeline si aggiungono i 110 salvati dal mercantile danese Alexander Maersk e da ieri sera fermo davanti al porto di Pozzallo in ...

"Sono una ex deportata e temo la politica italiana : anche gli ex dittatori iniziarono così". La lettera della vedova di Sandro Veronesi : "Sono stata fidanzata e moglie del professor Umberto Veronesi per oltre 60 anni. Ho avuto 6 figli meravigliosi, tutti laureati in discipline importanti. Oggi ho paura, ho paura degli atteggiamenti arroganti e populisti di alcuni politici. I discorsi a voce alta con le mani appoggiate ai fianchi mi ricordano troppo i passati despoti". Lo scrive in una lettera inviata al Corriere della Sera Sultana Razon, vedova del professore Umberto Veronesi, ...

La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più - rivolgetevi a Tripoli” : La nave Lifeline resta ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e intanto la Guardia Costiera italiana lancia un avviso ai comandanti delle imbarcazioni che incrociano in zona libica: «Non chiamateci più, rivolgetevi a Tripoli». Questo il testo della nota: «Da questo moment...

Calcio a 5 - pronto riscatto per la nazionale italiana femminile : Ucraina sconfitta 3-0 in amichevole : riscatto immediato per la nazionale italiana femminile di Calcio a 5. Dopo la sonora sconfitta per 0-3 contro l’Ucraina, le azzurre si impongono con identico risultato al Palazzetto dello Sport di Fondi, prendendosi una bella rivincita nel secondo test amichevole, preludio alle imminenti qualificazioni agli Europei. A fare la differenza è la strepitosa Arianna Pomposelli, che mette a referto tutte e tre le reti con cui l’Italia ha ...

Banche e petroliferi trascinano al rialzo Borsa italiana : Una piccola deviazione da questo impegno potrebbe per? derivare dal rallentamento dell'economia dell'Eurozona registratosi pi? di recente. Le indicazioni giunte stamane dagli *indici PMI compositi e ...

Un Master con Politecnico di Torino e Michelin italiana : Sono aperte le iscrizioni al nuovo Master “Smart – state of the art manufacturing” del Politecnico di Torino in partnership con Michelin Italiana. Il percorso formativo nasce per formare “Operations manager”, professionisti che potranno essere inseriti in tutta la catena di valore aziendale – Ambiente e Prevenzione, Information Technology, Manufacturing, Manutenzione, Organizzazione industriale, Qualità, Supply ...

Il super yacht firmato Porsche realizzato in collaborazione con l’italiana Centrostiledesign [FOTO] : Frutto del lavoro congiunto tra il cantiere nautico Dynamiq, lo studio F.A. Porschee Centrostiledesign, questo super yacht vanta finiture da mille e una notte Il cantiere nautico Dynamiq, specializzato nella realizzazione di superyacht, si è affidata allo studio F.A. Porsche e alla collaborazione dell’azienda italiana di da Davide Cipriani, Centrostiledesign, per la realizzazione di numerosi componenti estetici realizzati in fibra di ...

Morto lo chef stellato Alessandro Narducci - giovane promessa della cucina italiana : È il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale.Nell'impatto con un'auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui. Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef. "La vita ...

Migranti - Merkel chiama Conte : “Mi ha detto che bozza Ue sarà accantonata. Sul tavolo a Bruxelles la proposta italiana” : “Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel, preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un ‘misunderstanding‘: la bozza di testo diffusa ieri verrà ...