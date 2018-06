L' Italia minaccia il no Il governo si prepara a non firmare l' accordo al Vertice europeo

Banque de France - guerra dazi e situazione Italia minacciano finanza francese : Teleborsa, - La politica economica statunitense e la situazione in Italia rappresentano una minaccia per la stabilità della finanza Francese. A dirlo è la Banque de France nel consueto report ...

Banque de France - guerra dazi e situazione Italia minacciano finanza francese : La politica economica statunitense e la situazione in Italia rappresentano una minaccia per la stabilità della finanza Francese. A dirlo è la Banque de France nel consueto report semestrale nel quale ...

Macron e Merkel minacciano le banche Italiane - rischio crisi come nel 2011 : Guardate questo numero, non lo spread L'Italia ha replicato al documento franco-tedesco con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il quale si è detto contrario all'imposizione di target ...

Il climate change minaccia l'Italia. Reagire è la sfida della politica : Contrastare il climate change e contemporaneamente mettere in atto politiche di adattamento ai mutamenti in corso è la sfida del nostro tempo. E le città, gli ambiti più esposti ai rischi dei sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi e dove vive la maggioranza della popolazione, sono il luogo in cui affrontare e vincere questa sfida.Specialmente per un paese dal suolo fragile come l'Italia, in cui i ...

Merkel minaccia l’Italia sui migranti per salvare il suo governo : Bruxelles. Un mini-summit a otto, che dovrebbe preparare il terreno al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, ma che in realtà serve a risolvere un grave problema di politica interna in Germania e a salvare la cancelliera Angela Merkel dall'offensiva del suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer: l'i

EquItalia blocca il Tfr del malato di tumore e lui minaccia di darsi fuoco : "Datemi quello che mi spetta o mi do fuoco". In queste poche parole c'è tutta la disperazione di un umo, andato in pensione anticipata per curare un cancro allo stomaco e rimasto senza Tfr. Ciro Marra,...

Il traffico poco fluido minaccia la produttività Italiana e costa 3 punti di Pil : Inutile cercarla nel contratto di governo, la produttività non figura nel documento, ma secondo l’ultimo TomTom Traffic Index Report...

L'Italia è la minaccia più grave per la stabilità dell'euro : Italia minaccia per l'Euro Le recenti turbolenze politiche in Italia non solo hanno aumentato i costi del debito per la terza economia della zona euro, ma hanno anche sollevato dubbi sul potenziale ...

Zona euro - per Vasiliauskas - Bce - Italia non è minaccia : La situazione politica in Italia non rappresenta una minaccia all'euroZona, nonostante le agitazioni che sta causando sui mercati finanziari. Lo ha detto il membro del board della Bce Vitas Vasiliauskas.

La minaccia di Salvini : "Porti Italiani chiusi agli sbarchi dei migranti" : La nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti non potrà attraccare in Italia: il Viminale, infatti, non intende autorizzarne lo sbarco, ritenendo che, trovandosi l'imbarcazione a 43...

Ue : Di Maio - non si deve minacciare nessuno ma far valere Italia : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Io non credo affatto che si debba andare lì a minacciare qualcuno. Semplicemente quando non vediamo l’interesse degli Italiani, fermiamoci un attimo. Ricominciamo a spiegare che l’Italia è un Paese fondatore dell’Ue, che dà diversi decine di miliardi di euro al bilancio europeo e pretende solo di essere trattato come tutti gli altri paesi europei sono stati trattati”. Ad affermarlo ...

Ue : Di Maio - non si deve minacciare nessuno ma far valere Italia : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Io non credo affatto che si debba andare lì a minacciare qualcuno. Semplicemente quando non vediamo l’interesse degli Italiani, fermiamoci un attimo. Ricominciamo a spiegare che l’Italia è un Paese fondatore dell’Ue, che dà diversi decine di miliardi di euro al bilancio europeo e pretende solo di essere trattato come tutti gli altri paesi europei sono stati trattati”. Ad affermarlo ...

L'incertezza Italiana minaccia l'euro : Il mondo intero, non solo l'europa, osserva con attenzione la crisi politica italiana. Due grandi giornali americani, il Wall Street Journal e il New York Times, si soffermano sulle difficoltà del nostro ...

Commissario Ue : “Mercati insegneranno agli Italiani a votare”. Salvini. “Pazzesco - ci minaccia” : La politica italiana insorge per le dichiarazioni shock del Commissario Ue al Bilancio Gunther Oettinger, esponente dell’Unione cristiano democratica di Angela Merkel, in un'inetrvista che andrà in onda stasera, ha detto: "I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto".Continua a leggere