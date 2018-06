Lip | una raccolta firme per cancellare la Buona scuola e renderla migliore

Mercato NBA – Gortat ai CLippers libera DeAndre Jordan - ma con una trade : ecco la franchigia interessata : L’arrivo di Gortat ai Clippers favorisce l’addio di DeAndre Jordan: il centro sfrutterà la player option nel suo contratto per favorire una trade che non lasci i losangelini a mani vuote Ieri notte i Los Angeles Clippers hanno spedito Austin Rivers ai Wizards in cambio di Marcin Gortat. Il centro polacco dà il via libera per l’addio di DeAndre Jordan. Visti i buoni rapporti che Jordan ha con Doc Rivers e il front office dei Clipper, il cestista ...

Maria De FiLippi - il figlio Gabriele Costanzo le fa una dedica : ecco cos’ha scritto : Maria De Filippi, il figlio adottivo Gabriele Costanzo le fa una dedica sul suo profilo Instagram: la foto Intenerisce la foto che Gabriele Costanzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta di uno scatto che ritrae il ragazzo, figlio adottivo di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo, insieme alla madre: la famosa conduttrice […] L'articolo Maria De Filippi, il figlio Gabriele Costanzo le fa una dedica: ecco cos’ha scritto ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : l’Italia non si sblocca - solo una finale con Stefanie Horn : Dopo gli Europei, anche la prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom non sorride ai colori azzurri: la pattuglia italiana ha raccolto soltanto una finale, con Stefanie Horn nel K1 femminile, artigliata dall’azzurra con il decimo posto in semifinale. Per il resto azzurri tutti fuori tra eliminatorie e semifinali. L’azzurra ha poi chiuso al sesto posto, ma non è mai stata totalmente brillante, avendo arpionato la semifinale ...

PosilLipo - auto precipita in una villa : 4 giovani a bordo - gravi Foto : di Irene Saggiomo e Melina Chiapparino Questa mattina, poco dopo l'alba, un'auto come tante percorreva il tratto di stada nei pressi di Baia ai due Frati, nella parte bassa di via Posillipo, quando ...

Una Vita Anticipazioni 22 giugno 2018 : Celia riceve la conferma dell' annullamento del matrimonio con FeLipe : Dopo il riavvicinamento seguito alla morte di Mauro, Celia, non è più certa di voler annullare il matrimonio.

Vola in Messico per una vacanza prima della laurea - torna a casa in una bara : la storia di FiLippo Guarracino : Vola in Messico per una vacanza prima della laurea, torna a casa in una bara: la storia di Filippo Guarracino Nel 2004 Filippo Guarracino, studente universitario trentenne di buona famiglia, parte da Napoli per un viaggio, organizzato dal Centro studentesco, in Messico. torna a casa un mese dopo in una bara. Per le autorità locali […] L'articolo Vola in Messico per una vacanza prima della laurea, torna a casa in una bara: la storia di ...

Una Vita anticipazioni spagnole : FeLipe e Celia si risposano : anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe e Celia tornano insieme Siamo lieti di annunciarvi che tra Felipe e Celia torna il sereno nelle prossime puntate di Una Vita. La loro sicuramente è una delle storie più travagliate di Acacias 38. Infatti, i telespettatori li hanno conosciuti proprio mentre cercavano di risolvere i loro problemi legati all’impossibilità […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe e Celia si risposano ...

Parco Nazionale Monti Sibillini : FAI - LipU e WWF chiedono interventi urgenti per garantire una fruizione sostenibile : Nel comprensorio di Castelluccio di Norcia in queste settimane con la nota fioritura al suo apice si apre una fase di vera e propria emergenza. FAI, LIPU e WWF, in una lettera inviata al Ministro dell’Ambiente, al Prefetto di Perugia, al Prefetto di Macerata, al Presidente dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al Direttore dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini al Presidente della Giunta della Regione Marche, al Assessore ...

Francesca Cipriani e l'appello a Maria De FiLippi : «Solo tu mi puoi aiutare - voglio diventare una tronista» : MILANO ? ?Non sono molto fortunata in amore e finora non sono riuscita a trovare la persona giusta. Proprio per questo vorrei fare un appello a Maria De Filippi: Maria, mi auguro che...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Celia e FeLipe scopriranno che Consuelo è gravemente malata : Tanti nuovi colpi di scena succederanno nelle prossime puntate di Una Vita [VIDEO], la soap opera di Aurora Guerra in onda su Canale 5. Le trame settimanali dal 25 al 29 giugno svelano che Leonor tornera' ad Acacias 38, mentre Celia scoprira' il segreto della madre. Tirso perde la vista Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate di Una Vita, in programma da lunedì 25 a venerdì 29 giugno svelano che Cayetana evitera' che Teresa Sierra si tolga la Vita. ...