Lions Club Horst Ragusa | Salvatore D' Amanti nuovo presidente

Installato nel "Parco della Pace" il canestro donato dal Lions Club : Come si ricorderà, il canestro è stato donato al Comune dal Lions Club lilibetano nelle settimane scorse, nell'ambito del progetto denominato "Cento piazze per lo sport" promosso dal Club service.

Otto nuovi posti letto per disabili a Piuzzo grazie al Lions Club Borghetto. Sabato l'inaugurazione col vescovo : Dal prossimo 9 giugno 8 nuovi posti letto saranno disponibili per accogliere altrettanti giovani disabili e altri sei sono destinati ai loro accompagnatori per una settimana di vacanza presso il ...

Lions Club - Premio Internazionale "Principessa Sichelgaita" a Salerno : ... in loco, in Italia e nel mondo si sono distinte per i loro talenti ed il loro impegno nei campi della scienza, dell'arte, della cultura, dell'economia e dello sport. Anche quest'anno il Premio ...

La Principessa Sichelgaita torna al Castello Arechi - premio lunedì 4 giugno a cura del Lions Club : ... destinato ad insignire le donne della Città e della Provincia di Salerno che, in loco, in Italia e nel mondo si sono distinte per i loro talenti ed il loro impegno nei campi della scienza, dell'arte,...

Dal Lions Club di Saluzzo-Savigliano un aiuto concreto per conoscere e combattere il bullismo nelle scuole : Nell'anno del centenario dei Lions, associazione di volontariato con più di un milione di soci in tutto il mondo, questo storico ed importante Club del territorio, attivo dal 1963 con oltre 50 soci, ...

Domani e dopodomani il congresso di chiusura del Lions Club ad Arenzano : Arenzano. Si svolgerà ad Arenzano Domani e dopoDomani il 23esimo congresso di chiusura del Lions Club International , distretto 108 Ia3, , e per l'occasione il paese rivierasco si trasformerà in un ...