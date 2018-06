L' intelligenza artificiale ha battuto l' uomo a Dota 2 giocando 180 anni di partite al

Studia 180 anni di partite al giorno : così l'intelligenza artificiale ha battuto l'uomo a Dota 2 : Cinque reti neurali hanno sconfitto squadre di giocatori amatoriali ad alto livello. Il prossimo confronto a luglio, contro i migliori professionisti del Nord America

Imprese : oggi i risultati Osservatorio Italiano intelligenza artificiale Mkt : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - Nonostante il 75% delle aziende italiane sappia cosa sia e dica di conoscerne le potenzialità per il marketing e la comunicazione, poche utilizzano soluzioni evolute per l'analisi dei Big Data, per carenza di risorse economiche (57%), scarsa consapevolezza del mezzo (51

Ricerca - accesso a cure e intelligenza artificiale : 210 candidati per BioUpper : Giovani cervelli impegnati in progetti innovativi su accesso alle cure e intelligenza artificiale. Sono 210 le candidature raccolte per la terza edizione di BioUpper, in particolare 158 per la Call for Ideas e 52 per la Call for Scale. Il programma – promosso da Novartis e Fondazione Cariplo, con la partecipazione di Ibm e la collaborazione di Cariplo Factory – supporta giovani talenti che vogliono creare una nuova start-up nelle ...

In futuro un mondo controllato dall'intelligenza artificiale : la Cina pronta a diventare una superpotenza : La Cina si prepara a diventare una superpotenza nel campo dell'intelligenza artificiale entro il 2030, sfidando gli Stati Uniti per numero di pubblicazioni e per la forza delle sue aziende, molte ...

intelligenza artificiale : la Cina superpotenza entro il 2030 : Il Politecnico di Zurigo ha elaborato un documento, messo a punto dalla politologa Sophie-Charlotte Fischer, secondo cui la Cina punta a diventare una superpotenza nel campo dell’Intelligenza artificiale entro il 2030, sfidando gli Stati Uniti. Secondo l’esperta, l’ascesa della Cina è a buon punto, tuttavia vede gli annunci del Paese anche con un occhio critico: “I microchip più potenti per le applicazioni di Intelligenza ...

L'intelligenza artificiale come opportunità - buona la prima per "Sfidiamo il futuro" FOTOGALLERY : Automazione intelligente, però, non significa disoccupazione: i dati forniti dalla Asian Development Bank mostrano che nel complesso l'economia cresce e crea nuove opportunità ". Ai 'tecnici' dell'...

TouchPal ha creato un assistente con intelligenza artificiale per la sua tastiera Android : TouchPal Keyboard per tentare di rimanere competitiva ha finalmente rilasciato "Talia", il suo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale L'articolo TouchPal ha creato un assistente con intelligenza artificiale per la sua tastiera Android proviene da TuttoAndroid.

intelligenza artificiale : se Microsoft punta al business - Google punta al gossip inquietante? : Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare in merito alla Intelligenza artificiale, al punto che si è passati dall’approccio al business vero e proprio, attraverso l’internet of things e la produttività, fino a giungere all’approccio prettamente consumeristico, con l’ausilio degli assistenti virtuali, quali Microsoft Xiaoice e Google Duplex. E, a quanto pare, la “marcia” non intende arrestarsi. Tant’è che Google sembra intenzionata a ...

Boston - al MIT debutta Norman : la prima intelligenza artificiale psicopatica : È stata chiama Norman, in onore del protagonista di “Psycho” Norman Bates, la prima intelligenza artificiale che manifesta chiari sintomi di psicopatia. Il prototipo è stato realizzato dal Media Lab del Mit di Boston, nel quale i ricercatori hanno voluto analizzare i possibili rischi che possono intervenire nella creazione e nella realizzazione di un’intelligenza artificiale. Obiettivo dell’IA - intelligenza artificiale, disciplina appartenente ...

Google : un algoritmo di intelligenza artificiale prevede quando morirai con una precisione del 95% : Google ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale che può prevedere quando morirai con una precisione del 95%. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature. Google ha applicato l’intelligenza artificiale ad una grande quantità di dati di oltre 216.000 pazienti ricoverati per almeno 24 ore in due centri medici. “Eravamo curiosi di sapere se l’intelligenza artificiale fosse in grado di produrre previsioni valide in un’ampia gamma ...

Ora l'intelligenza artificiale sa fare dibattiti : Balzo in avanti per le capacità dell'Intelligenza Artificiale . Nei laboratori di Ibm Research, al Watson Center di San Francisco, è stato condotto un importante test sul sistema AI Project Debater ...

Gaggi - la tecnologia e il potere multinazionale dell'intelligenza artificiale : Comunque uno dei compiti della psicologia , e della scienza, , è quello di "darci un'idea completamente diversa delle cose che conosciamo meglio" , Paul Valéry, .