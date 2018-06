L' indiscrezione | Fedez e la Ferragni si sposano solo con rito civile

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il prossimo primo settembre Chiaraconvoleranno a nozze a Noto, in provincia di Siracusa.I due coniugi arrivano all'altare dopo un anno circa di relazione e con un figlio, Leone. E il loro è un matrimonio attesissimo, tanto che da quando ne hanno dato l'annuncio, non si parla d'altro. Ora, però, il settimanale Oggi fa una rivelazione che probabilmente lascerà di stucco:e Chiara non si sposeranno in chiesa.Il rapper e la fashion blogger - stando a quanto rivela la rivista - si sposerannocol. I due, quindi, si diranno sì non nella celebre cattedrale barocca, come si era lasciato intendere, bensì a Palazzo Ducezio, che si trova esattamente di fronte. Una notizia che probabilmente coglierà di sorpresa i fan die Chiara...