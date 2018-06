L’inarrestabile Jeep Wrangler indossa la divisa dell’Arma dei Carabinieri GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Un esemplare speciale delladotata di un pacchetto speciale Mopar sarà utilizzata dall’Arma deiper il pattugliamento direttamente sull’arenile Una specialeche è entrata ufficialmente nel parco veicoli. La vettura è stata consegnata nel corso di un evento speciale che si è svolto alla presenza del Comandante Generale Giovanni Nistri, dell’Amministratore Delegato di FCA Sergio Marchionne, del Chief Operating Officer della Regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) Alfredo Altavilla e dei vertici dello Stato Maggiore dei. Il mezzo, concesso in comodato d’uso gratuito e in grado di operare su terreni particolarmente impervi, sarà utilizzato sulla Riviera Romagnola dove forte è la presenza di turisti italiani e stranieri nel periodo estivo, consentendo il pattugliamento direttamente sull’arenile per rafforzare la ...