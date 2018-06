LIFELINE | SBARCO A MALTA POI IL SEQUESTRO Ultime notizie | Muscat sequestra la nave per

LIFELINE - sbarco a Malta poi il sequestro/ Ultime notizie - Muscat “Respinto chi non meritevole di protezione” : Lifeline a Malta? Il ministro tedesco Horst Seehofer blocca tutto: 234 migranti in attesa di uno sbarco. Niente da fare, l'imbarcazione della ong è ancora al largo di Malta(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:38:00 GMT)

Parigi : “Possibile sbarco a Malta per LIFELINE”. Aquarius verso Marsiglia dopo il no di La Valletta : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. A dirlo è il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all’emittente radiofonica Rtl. «Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta». Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazion...

Francia chiede a Malta di accogliere la LIFELINE. Valletta : ‘Possibile sbarco - ma solo se migranti redistribuiti in Ue’ : Si avvicina la svolta nel braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza i 234 migranti a bordo della Lifeline, la nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel giorno della visita da Papa Francesco in Vaticano, fa pressing su La Valletta affinché apra i porti per la lave della ong. In mattinata, parlando proprio di un “possibile sbarco a ...

LIFELINE - Malta considera il sì allo sbarco purché i migranti siano divisi tra i paesi Ue : Alla fine Malta pare che dica di sì. Ma a una condizione: la Lifeline potrà attraccare a La Valletta a patto che i migranti siano divisi tra i paesi dell'Unione europea. Il premier Joseph Muscat sta ...

