Lifeline nel pomeriggio attraccherà a Malta Lo conferma il premier Muscat

Governo - Conte saluta i cronisti a Palazzo Chigi e commenta tweet di Toninelli sulla Lifeline : “È lo sbocco auspicato” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto fare un saluto ai cronisti e ai giornalisti presenti dentro Palazzo Chigi. Durante l’incontro un giornalista gli ha fatto vedere l’ultimo lancio d’agenzia sulla nave Lifeline L'articolo Governo, Conte saluta i cronisti a Palazzo Chigi e commenta tweet di Toninelli sulla Lifeline: “È lo sbocco auspicato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti : Toninelli - Lifeline a Malta grande vittoria per Italia : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Lifeline sta entrando a Malta. è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo Migranti: Toninelli, Lifeline a ...

Lifeline - Danilo Toninelli : 'La nave può contenere 50 persone - ce ne sono 234. Questi sono irresponsabili' : 'Ho verificato, sono navi di navigazione ordinaria'. Danilo Toninelli , ospite ad Agorà , su Raitre , annuncia che 'la Lifeline può trasportare al massimo 50 persone e invece ne sta trasportando 234 ...

La Lifeline va a Malta : “Permesso per attraccare nel pomeriggio” : Malta consentirà alla nave Lifeline di attraccare in uno dei suoi porti a seguito di un accordo raggiunto da otto Paesi, nei quali saranno distribuiti i migranti a bordo. Lo ha annunciato in conferenza stampa il premier maltese, Joseph Muscat, spiegando che all’arrivo le situazioni dei migranti saranno analizzate e, a chi ne ha motivo sarà dato l’a...

Lifeline approda a Malta nel pomeriggio : 13,26 La Lifeline avrà il permesso di attraccare a Malta nel pomeriggio di oggi. Lo ha annunciato il premier maltese Joseph Muscat, in conferenza stampa. La colpa della vicenda "ricade sul capitano", ha sottolineato Muscat, aggiungendo che la Lifeline sarà trattenuta per avviare un'indagine, in particolare perché non sono state rispettate le leggi italiane e perché la nave è registrata in modo inadeguato in Olanda. "Il capitano ha violato le ...

Malta chiude i porti alla Lifeline : "Possono entrare nelle nostre acque solo per ripararsi" : La nave Lifeline ha ricevuto il permesso di entrare in acque malese per cercare riparo dalle cattive condizione meteo. A renderlo noto è la stessa ong tedesca tramite Twitter. La nave, con a bordo 244 migranti...

Lifeline - Toninelli : in Italia sequestro : 10.15 E' che se la Lifeline"dovesse approdare in Italia debba essere sequestrata(...) visto che la stessa Olanda ha disconoosciuto che sia"olandese. Così il ministro delle Infrastrutture,Toninelli.Come per l'Acquarius potrebbero venire novità dalla Ue, ha detto,ma"se dovesse sbarcare in Italia chiederemmo agli altri Paesi europei di ricollocarli". La linea del ministro dell'Interno,Salvini,è condivisa dal governo, ha detto Toninelli. Bisogna ...

Migranti - Salvini : hotspot nel sud della Libia ma Tripoli dice no. La nave Lifeline chiede di attraccare in Francia : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq...