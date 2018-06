Lifeline - l'accordo è al palo. L'ong : "Fateci avvicinare a Malta - la gente a bordo sta male" : "Al largo onde alte e forte vento, tre persone già ricoverate in ospedale", così l'appello su Twitter. "È il no della Germania a impedirci l'approdo"

