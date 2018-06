Lifeline in acque maltesi per ripararsi dalle onde | ancora in attesa dell’ok per

Lifeline - via libera per acque Malta : ANSA, - ROMA, 27 GIU - La Lifeline "ha ricevuto" il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo. Lo riferisce l'Ong via Twitter. In precedenza, la nave aveva ...

Lifeline - “siamo in acque maltesi - ma non possiamo attraccare per colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca che batte bandiera olandese ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta ...

La Capitaneria alle navi in acque libiche : «Non chiamateci più - parlate a Tripoli». Allarme scorte a bordo della Lifeline : Un cargo con 110 migranti bloccato al largo di Pozzallo. L’equipaggio della nave con 224 persone: «Necessario un rifornimento». Salvini: «Le Ong si scordino di arrivare in Italia»

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...

