Lifeline | i migranti in 8 Stati Linea dura di Malta | accoglienza solo per chi ha diritto

Migranti - la Lifeline oggi attracca a Malta : Alle 18 la nave potrà finalmente attraccare nel porto maltese. Il ministro dell'Interno riparte a testa bassa contro il presidente francese: "Fa il matto, è ai minimi della popolarità nel suo Paese".

Malta - Muscat : "Lifeline sarà sequestrata. Migranti in otto Paesi" : 13.38 - Il Premier maltese Joseph Muscat, dopo aver concesso il permesso alla nave Lifeline di attraccare a Malta oggi pomeriggio, ha poi specificato i 234 Migranti saranno distribuiti tra otto Paesi, sottolineando come l'accordo raggiunto sia "un caso unico" per questa vicenda in cui "il capitano ha disobbedito agli ordini". La nave sarà sequestrata, mentre i Migranti, dopo le cure, saranno ricollocati tra Belgio, Malta, Italia, Francia, ...

Migranti - Lifeline : è il ministro tedesco Seehofer a bloccare l'accordo

Migranti - Malta non ha permesso l'attracco della Lifeline

Migranti - Lifeline : abbiamo il permesso di entrare in acque maltesi

Migranti - la Lifeline attraccherà a Malta. Profughi accolti in otto Paesi : La nave sbarcherà oggi alla Valletta. Il premier Muscat: sarà sequestrata e messa sotto inchiesta. Olanda e Belgio si aggiungono alla lista dei Paesi disposti ad accogliere i Migranti. Il ministro tedesco Seehofer: «Sì a Profughi se Lifeline verrà dismessa»

Migranti - malta dà l'ok : «La Lifeline attraccherà oggi». I profughi verranno distribuiti in sette Paesi Ue : La nave sbarcherà oggi alla Valletta. Il premier Muscat: sarà sequestrata e messa sotto inchiesta. Olanda e Belgio si aggiungono alla lista dei Paesi disposti ad accogliere i Migranti. Il ministro tedesco Seehofer: «Sì a profughi se Lifeline verrà dismessa»

Migranti - il premier maltese Muscat : "Lifeline potrà attraccare - profughi accolti in altri paesi" : La Lifeline avrà il permesso di attraccare oggi nei porti di Malta. Ad annunciarlo è stato il premier maltese Muscat nel corso di una conferenza stampa, dopo che nelle ultime ore la ong aveva fatto sapere su Twitter di...

Migranti : Conte ritwitta ‘vittoria’ Toninelli su Lifeline : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritwitta il post del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sulla vicenda Lifeline. La ong battente bandiera tedesca “sta entrando a Malta – si legge nel tweet – è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, ...

Lifeline attraccherà a Malta. Ma Berlino non prende migranti : Alla fine sembra che lo stallo si sia risolto. Già ieri, un colloquio serale, super informale, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, sembrava aver "sbloccato la situazione sui migranti" che si imbarcano alla volta dell'Europa. E, nel particolare, aver trovato una risposta, finalmente europea, al caso della nave della ong "Lifeline" bloccata in mare da quattro giorni con 230 migranti a bordo.L'imbarcazione ...

Migranti - il premier maltese Muscat : "Lifeline avrà il permesso di attraccare" : La Lifeline avrà il permesso di attraccare oggi nei porti di Malta. Ad annunciarlo è stato il premier maltese Muscat nel corso di una conferenza stampa, dopo che nelle ultime ore la ong aveva fatto sapere su Twitter di...

Migranti : Toninelli - Lifeline a Malta grande vittoria per Italia : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Lifeline sta entrando a Malta. è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo Migranti: Toninelli, Lifeline a ...