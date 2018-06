Lifeline entra in acque maltesi | ma niente attracco | “Colpa della Germania” Berlino

Malta chiude i porti alla Lifeline : "Possono entrare nelle nostre acque solo per ripararsi" : La nave Lifeline ha ricevuto il permesso di entrare in acque malese per cercare riparo dalle cattive condizione meteo. A renderlo noto è la stessa ong tedesca tramite Twitter. La nave, con a bordo 244 migranti...

Migranti - Lifeline può entrare in acque maltesi ma non può attraccare | : Dopo 8 giorni in mare, la nave con a bordo oltre 230 Migranti, aspetta ancora di poter toccare terra. La ong accusa: Germania frena sul programma di accoglienza dei profughi. Appello ong: preoccupati ...

Migranti - Lifeline : "Abbiamo il permesso di entrare" | Malta precisa : ma non possono attraccare : La Lifeline "ha ricevuto" il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo. Lo riferisce la nave via Twitter. Ma Malta precisa: "possono entrare ma non possono attraccare nei nostri porti"

Migranti - Lifeline può entrare in acque Malta. Ma c'è il nodo Germania : L'accordo per entrare a Malta prevede la ripartizione dei Migranti sulla nave in cinque-sei Paesi, compresa l'Italia. Il portavoce dell'Ong: il ministro Seehofer impedisce che Berlino partecipi alla ...

Lifeline entra in acque maltesi. Ma Berlino blocca l'intesa sulle quote : Sembrava uno stallo risolto. Un colloquio serale, super informale, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, sembrava aver "sbloccato la situazione sui migranti" che si imbarcano alla volta dell'Europa. E, nel particolare, aver trovato una risposta, finalmente europea, al caso della nave della ong "Lifeline" bloccata in mare da quattro giorni con 230 migranti a bordo. L'imbarcazione dovrebbe attraccare alla ...

Migranti - la ong Lifeline : «Abbiamo il permesso di entrare in acque di Malta» : Lo riferisce l’Ong via Twitter. La nave ha ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi per cercare riparo dalle cattive condizioni meteo

Lifeline entra in acque maltesi Ma accusa Berlino sulle quote : Sembrava uno stallo risolto. Un colloquio serale, super informale, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, sembrava aver "sbloccato la situazione sui migranti" che si imbarcano alla volta dell'Europa. E, nel particolare, aver trovato una risposta, finalmente europea, al caso della nave della ong "Lifeline" bloccata in mare da quattro giorni con 230 migranti a bordo. L'imbarcazione dovrebbe attraccare a Malta. Ma, ...

Migranti - la Ong Lifeline (davvero) a Malta : "Abbiamo ricevuto il permesso di entrare" : La Lifeline "ha ricevuto" il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo. Lo riferisce la nave via Twitter. Duro l'attacco della Ong per lo stallo: "E' il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo"

Lifeline - c è l accordo 'Abbiamo l autorizzazione a entrare a Malta' : La Lifeline 'ha ricevuto' il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo. Lo riferisce l'Ong via Twitter. Ancora all'alba, in attesa di un accordo sulla ...

Migranti - Lifeline : «Abbiamo ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi» : Lo riferisce l’Ong via Twitter. La nave ha ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi per cercare riparo dalle cattive condizioni meteo

La Lifeline chiede il permesso di entrare nelle acque di Malta : Malta, 27 giu. , askanews, La nave Lifeline della ong tedesca con a bordo 234 migranti salvati nel Canale di Sicilia, e che da una settimana è ferma nel Mediterraneo in attesa di conoscere quale sarà ...

Lifeline - “non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania”. E Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Migranti - la Lifeline chiede permesso entrare in acque di Malta : Malta, 27 giu. , askanews, La nave Lifeline della ong tedesca con a bordo 234 Migranti salvati nel Canale di Sicilia, e che da una settimana è ferma nel Mediterraneo in attesa di conoscere quale sarà ...

Lifeline ancora in mare. Il portavoce : “Non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania” : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...