Lifeline | c è l accordo ' Abbiamo l autorizzazione a entrare a Malta'

Migranti - la Lifeline accusa Berlino : "Blocca l'accordo sulle quote" : Sembrava uno stallo risolto. Un colloquio serale, super informale, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, sembrava aver "sbloccato la situazione sui Migranti " che si imbarcano alla volta dell'Europa. E, nel particolare, aver trovato una risposta, finalmente europea, al caso della nave della ong " Lifeline " bloccata in mare da quattro giorni con 230 Migranti a bordo. L'imbarcazione dovrebbe attraccare a Malta. Ma, ...

Lifeline - l'accordo è al palo. L'ong : "Fateci avvicinare a Malta - la gente a bordo sta male" : "Al largo onde alte e forte vento, tre persone già ricoverate in ospedale", così l'appello su Twitter. "È il no della Germania a impedirci l'approdo"

Migranti, Lifeline: ministro tedesco impedisce accordo per nave