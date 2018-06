Lifeline | attracco a Malta e sequestro | migranti in 8 Paesi Ultime notizie | condizioni

Migranti - Malta non ha permesso l’attracco della Lifeline : Migranti, Malta non ha permesso l’attracco della Lifeline Migranti, Malta non ha permesso l’attracco della Lifeline Continua a leggere L'articolo Migranti, Malta non ha permesso l’attracco della Lifeline proviene da NewsGo.

Lifeline - il premier di Malta Muscat dà il via libera per l’attracco : Lifeline, il premier di Malta Muscat dà il via libera per l’attracco Lifeline, il premier di Malta Muscat dà il via libera per l’attracco Continua a leggere L'articolo Lifeline, il premier di Malta Muscat dà il via libera per l’attracco proviene da NewsGo.

Matteo Salvini : 'Lifeline fuorilegge. Dopo l'attracco - accertamenti'. Vuole sequestrare la Ong : Ufficiale: la Ong Lifeline attraccherà a Malta , dove sbarcheranno i migranti per essere poi ridistribuiti tra otto Paesi della Ue. Passa, in sintesi, la linea di Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron , ...

Lifeline entra in acque maltesi - ma niente attracco : “Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da sei giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non di attraccare, come conferma il ministro dell’Interno Michael Farrugia. Il motivo? La trattativa con i paesi Ue affinché accolgano ...

Migranti - Malta non ha permesso l'attracco della Lifeline : La Lifeline ha avuto il permesso di entrare nelle acque territoriali maltesi, ma non di attraccare nei porti dell'isola. Lo precisa il ministro degli Interni maltese, Michael Farrugia. La vicenda si ...

Lifeline : a Matla solo per il maltempo - niente attracco : 11.20 - Malta ha concesso l'autorizzazione alla nave Lifeline di entrare in acque maltesi per ripararsi dalle intemperie, ma non potrà comunque attraccare. Le condizioni imposte dal governo maltese all'attracco della nave restano valide.9.40 - Ieri Malta aveva dato la propria disponibilità a far attraccare la nave Lifeline che da quasi una settimana sta vagando nel Mar Mediterraneo in attesa di un'autorizzazione, ma quel permesso è legato a ...

Lifeline in acque maltesi : “Niente attracco? Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da cinque giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La ...

La Lifeline attende l'ok di Malta all'attracco : Mancano le risposte di Germania, Olanda e Spagna ad accogliere i migranti che si trovano a bordo. Finchè non arriverà il loro sì, La Valletta non darà l'assenso ad entrare in porto -

Pozzallo - ok all'attracco della nave danese. "La Lifeline fuorilegge - in Italia non sbarca" : A bordo ci sono anche parlamentari del partito tedesco dei Verdi: Luise Amtsberg, portavoce per la politica migratoria, Manuel Sarrazin, e Michel Brandt della Linke, che descrivono una situazione ...

Lifeline - Malta rifiuta attracco nave/ La risposta di Michael Farrugia a Danilo Toninelli : Lifeline, capitaneria chiede attracco nave a Malta: 239 migranti a bordo della flotta Ong, Salvini e Toninelli si scagliano contro l'amministrazione di La Valletta(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:58:00 GMT)

Lifeline - MALTA RIFIUTA ATTRACCO NAVE/ Toninelli : “Loro disumanità lo specchio dell'atteggiamento dell'Europa” : LIFELINE, capitaneria chiede ATTRACCO NAVE a MALTA: 239 migranti a bordo della flotta Ong, Salvini e Toninelli si scagliano contro l'amministrazione di La Valletta(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:00:00 GMT)

Lifeline - Malta respinge richiesta di attracco italiana. Salvini : «Nave fuorilegge» : Toninelli (Infrasttrutture):?sequestro immediato se nave non va a Malta. La Valletta repilica: noi non competenti. Il Commissario Ue Dimitris Avramopoulos su Twitter: «Sono contrario a una Guantanamo bay i migranti». Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui migranti. Il leader della Lega contro le regole sui vaccini: «Non sono no vax ma dieci sono inutili»...

Lifeline - capitaneria chiede attracco nave a Malta/ Toninelli : "in caso contrario sconvolto dalla disumanità" : Lifeline, capitaneria chiede attracco nave a Malta: 239 migranti a bordo della flotta Ong, Salvini e Toninelli si scagliano contro l'amministrazione di La Valletta(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:16:00 GMT)