Lifeline approda a Malta nel pomeriggio

, Laavrà il permesso di attraccare aneldi oggi. Lo ha annunciato il premier maltese Joseph Muscat, in conferenza stampa. La colpa della vicenda "ricade sul capitano", ha sottolineato Muscat, aggiungendo che lasarà trattenuta per avviare un'indagine, in particolare perché non sono state rispettate le leggi italiane e perché la nave è registrata in modo inadeguato in Olanda. "Il capitano ha violato le leggi internazionali", ha detto Muscat.(Di mercoledì 27 giugno 2018)