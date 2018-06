Lifeline | ancora nessun permesso Malta

Lifeline a Malta - non c’è ancora il via libera | Conte : “Da noi quota migranti” : Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” Continua a leggere L'articolo Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” proviene da NewsGo.

Lifeline : siamo ancora in attesa a Malta : 3.58 "ancora nessun permesso per entrare a Malta. siamo bloccati con quasi 250persone a bordo da 5 giorni perché nessuno ci offre un rifugio sicuro. Molte persone hanno già bisogno di cure mediche intensive". E' il testo del tweet della Lifeline alle 3:23. Poco prima, sempre via Twitter, dalla nave della Ong tedesca avevano comunicato: "Guardia costiera/nave da guerra verso di noi. Finora nessun contatto radio e nessuna idea di cosa vogliano".

Lifeline a Malta - non c'è ancora il via libera | Conte : "In Italia una quota dei migranti" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 migranti. Ma a sciogliere il nodo della nave sarebbe stato un incontro segreto tra il premier Italiano e il presidente francese che si è tenuto a Roma

Conte : Italia accoglierà parte migranti Lifeline. Malta : ancora nessun via libera : Coerenti con nostri principi, auspico altri lo facciano. Bruxelles: seguiamo vicenda Lifeline, si lavora a soluzione con Tusk, Junker e primo ministro Malta - Un breve comunicato del Presidente del ...

Fonti Malta - non ancora ok a Lifeline : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Non c'è ancora il via libera di Malta all'approdo della Lifeline sull'isola. Lo riferiscono Fonti del governo della Valletta a Malta Today, aggiungendo che il consenso all'...

Malta - fonti : ancora non c'è sì Lifeline : 16.50 Non c'è ancora il via libera di Malta per fare attraccare la nave della Ong tedesca Lifeline con a bordo 234migranti. Lo hanno riferito fonti del governo a Malta Today. Malta ha legato il suo ok al fatto che almeno 6 Paesi europei siano d'accordo a prendersi una quota dei migranti. Al momento hanno dato la disponibilità oltre a Malta, l'Italia e altri due Paesi; manca ancora il via libera da altri due Paesi che si affacciano sul ...

Lifeline in balia del mare e della politica - Parigi : È possibile l’approdo a Malta. La Valletta : Non abbiamo ancora decidere : La soluzione per l’imbarcazione con 234 migranti a bordo sarebbe frutto di un accordo tra Macron e Muscat. Toninelli replica Salvini: “La Guardia costiera opera in autonomia”

Lifeline - possibile sbarco a Malta. La Valletta : ancora non deciso - : Il governo francese evoca "una soluzione europea" con uno sbarco sull'isola per la nave dell'Ong con a bordo più di 200 migranti , in mare da diversi giorni. Il governo maltese però risponde: "...

Migranti - Parigi : “Lifeline - possibile sbarco a Malta”. La Valletta : “Ancora nessuna decisione”. Nave Maersk attracca a Pozzallo : È vicino a una svolta il braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza dei 234 Migranti a bordo della Lifeline, la Nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. In mattinata il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux ha dichiarato che una “soluzione europea sembra emergere”: si tratterebbe di un “possibile sbarco a Malta“. La Valletta, però, non ha ancora preso una ...

Lifeline - possibile sbarco a Malta. Ma La Valletta risponde 'Non abbiamo ancora deciso' : La prima evacuazione medica è avvenuta intorno a mezzanotte. Uno dei 234 migranti a bordo della Lifeline è stato trasferito urgentemente in ospedale a Malta. Ma le condizioni degli ospiti della nave ...