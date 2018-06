Lifeline | a Matla solo per il maltempo | niente attracco

blogo

(Di mercoledì 27 giugno 2018) 11.20 - Malta ha concesso l'autorizzazione alla navedi entrare in acque maltesi per ripararsi dalle intemperie, ma non potrà comunque attraccare. Le condizioni imposte dal governo maltese all'della nave restano valide.9.40 - Ieri Malta aveva dato la propria disponibilità a far attraccare la naveche da quasi una settimana sta vagando nel Mar Mediterraneo in attesa di un'autorizzazione, ma quel permesso è legato a doppio filo alla volontà di alcuni Paesi dell'UE di farsi carico dei 234 migranti salvati giovedì scorso.Le cose sembravano fatte, quasi tutti i Paesi coinvolti nell'accordo avevano dato la propria disponibilità ad accogliere una parte dei migranti, Italia compresa. Il motivo di questo stallo sarebbe da ricercare nel ministro dell'interno della Germania, Horst Seehofer, che già in passato si era detto contrario al sistema delle quote e aveva ...