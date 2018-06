Lifeline a Malta | sarà sequestrata Migranti in 8 Paesi | la Germania dice no

Migranti - la Lifeline entra in porto a Malta : La nave Lifeline ha attraccato al porto de La Valletta, la capitale di Malta. A bordo ci sono 233 Migranti. Secondo il Malta Independent quattro di loro, di cui tre bambini e un adulto, dovrebbero ...

Migranti: la nave Lifeline è arrivata a Malta, profughi in 8 Paesi L'imbarcazione con a bordo oltre 230 persone, dopo otto giorni in mare è stata autorizzata ad attraccare a La Valletta. Il premier Muscat ha annunciato che sarà data accoglienza solo a chi ha diritto a chiedere asilo

