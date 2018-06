Lifeline a Malta? Il ministro tedesco Horst Seehofer blocca tutto | 234 migranti in

Lifeline - “non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania”. E Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Lifeline ancora in mare. Il portavoce : “Non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania” : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Lifeline : "Il ministro dell'Interno tedesco impedisce l'accordo. Ancora nessun permesso da Malta" : È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema.È quello che ha detto Axel Steier, portavoce di Lifeline, all'agenzia di stampa Ansa, spiegando quali difficoltà impediscano alla Germania di partecipare all'accordo con gli ...

Lifeline a Malta - Europa divisa sulle quote | L'Italia pronta a fare la sua parte - Berlino no : Un incontro segreto, lunedì sera a Roma, tra Conte e Macron per sbloccare il caso della Lifeline. La nave della Ong andrà a Malta, annuncia il premier italiano, e una quota dei 234 migranti abordo sarà accolta in Italia, il resto in altri sei Paesi Ue. Ma quattro sono pronti, altri tre valutano.

Incontro “segreto” fra Conte e Macron. L’annuncio : la Lifeline «andrà a Malta» : La nave avrebbe finalmente trovato un approdo, ma la Ong lamenta che «sappiamo cosa ne è di noi solo via social». L’ammiraglio Pettorino: «Risponderemo sempre alle richieste»