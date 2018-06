Lifeline a Malta | Europa divisa sulle quote | L' Italia pronta a fare la sua parte

Migranti : Lifeline - Malta ci vieta ancora l’ingresso : Migranti: Lifeline, Malta ci vieta ancora l’ingresso Migranti: Lifeline, Malta ci vieta ancora l’ingresso Continua a leggere L'articolo Migranti: Lifeline, Malta ci vieta ancora l’ingresso proviene da NewsGo.

Malta blocca lo sbarco della Lifeline : manca l'ok su quote di ripartizione : «Abbiamo ricevuto un messaggio da Malta alle 18: dice che non ci è permesso di entrare nelle acque territoriali». Lo sostiene il team della Lifeline in un tweet, aggiungendo di non...

Lifeline : ancora nessun permesso Malta : ANSA, - ROMA, 27 GIU - "ancora nessun permesso per entrare a Malta. Siamo bloccati con quasi 250 persone a bordo da 5 giorni perché nessuno ci offre un rifugio sicuro. Molte persone hanno già bisogno ...

Lifeline a Malta - non c’è ancora il via libera | Conte : “Da noi quota migranti” : Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” Continua a leggere L'articolo Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” proviene da NewsGo.

Incontro “segreto” fra Conte e Macron. L’annuncio : la Lifeline «andrà a Malta» : La nave avrebbe finalmente trovato un approdo, ma la Ong lamenta che «sappiamo cosa ne è di noi solo via social». L’ammiraglio Pettorino: «Risponderemo sempre alle richieste»

Lifeline chiede ingresso in acque Malta : 6.05 La Lifeline fa sapere di aver chiesto di essere "autorizzati almeno a entrare nelle acque maltesi, per trovare riparo dalle onde alte e dal vento"."Un giorno fa è arrivata la notizia che siamo autorizzati ad entrare a Malta, ma non abbiamo ancora ottenuto l'approvazione" Così scrive la Ong tedesca. "Chiediamo ora se siamo autorizzati a proteggerci almeno dalle alte onde e dal forte vento al largo della costa maltese. Molti a bordo stanno ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : migranti - la Lifeline verso Malta (27 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: migranti, la Lifeline verso Malta. Mondiali, Argentina agli ottavi in extremis: battuta la Nigeria (27 giugno 2018)(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 05:20:00 GMT)

Lifeline : siamo ancora in attesa a Malta : 3.58 "ancora nessun permesso per entrare a Malta. siamo bloccati con quasi 250persone a bordo da 5 giorni perché nessuno ci offre un rifugio sicuro. Molte persone hanno già bisogno di cure mediche intensive". E' il testo del tweet della Lifeline alle 3:23. Poco prima, sempre via Twitter, dalla nave della Ong tedesca avevano comunicato: "Guardia costiera/nave da guerra verso di noi. Finora nessun contatto radio e nessuna idea di cosa vogliano".

Lifeline ATTRACCA A MALTA?/ Guardia Costiera : "Risponderemo sempre a SOS" : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:46:00 GMT)

La Lifeline andrà a Malta. Ma è stallo sulle quote migranti : La Lifeline è ancora in stallo. Ferma di fronte a Malta, la nave della Ong che trasporta i migranti recuperati nel Mediterraneo non ha ancora avuto il via libera di La Valletta per entrare in porto. A riferirlo è stata la stessa Organizzazione non governativa con un tweet, dopo che alle 18 aveva chiesto di poter sbarcare gettare l'àncora.A dire il vero è ormai certo che l'Ong approderà nel porto maltese. L'accordo è stato raggiunto dopo ...

Lifeline attracca a Malta?/ La situazione non si sblocca - Macron : "La nave ha agito contro ogni regola" : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti, verso Malta: Conte, 'Italia accoglierà una quota dei rifugiati'. Salvini, 'nave sarà sequestrata'.

Lifeline attracca a Malta?/ La situazione non si sblocca - Macron : “La nave ha agito contro ogni regola” : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:18:00 GMT)

Lifeline a Malta - non c'è ancora il via libera | Conte : "In Italia una quota dei migranti" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 migranti. Ma a sciogliere il nodo della nave sarebbe stato un incontro segreto tra il premier Italiano e il presidente francese che si è tenuto a Roma

La Lifeline attende l'ok di Malta all'attracco : Mancano le risposte di Germania, Olanda e Spagna ad accogliere i migranti che si trovano a bordo. Finchè non arriverà il loro sì, La Valletta non darà l'assenso ad entrare in porto -