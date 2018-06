L' ex ministro Calenda scuote i Dem Il Manifesto del Fronte Repubblicano

Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita al ministro Grillo : tutelare i bambini più fragili : Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita (SIP – Società Italiana di Pediatria, SItI – Società Italiana di Igiene, FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) confida nella competenza e nel senso di responsabilità dell’On. Giulia Grillo, medico e Ministra della Salute, “nel favorire le migliori condizioni in termini di sicurezza alla frequenza ...

Di Maio - "Mezz'ora di internet gratis a tutti"/ Calenda e Cangini contro il ministro del Lavoro : Di Maio, "Mezz'ora di internet gratis a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Pd - Renzi batte Calenda 1-0 Opa fallita per il superministro Matteo si è tenuto la leadership : Vi ricordate di Carlo Calenda, il superministro dello Sviluppo Economico che volava nelle ipersfere ministeriali per cercare d’accreditarsi, lui con un passato turboliberista vicino all’Istituto Bruno Leoni, come “comunista” vicino agli operai delle aziende in crisi? Segui su affaritaliani.it

Acciaierie Piombino - firmato l’accordo. Il ministro Calenda : “Finalmente si può ripartire” : È stato firmato al ministero dello Sviluppo Economico il passaggio delle Acciaierie Aferpi di Piombino dal gruppo Cevital al gruppo indiano Jindal. Il ministro Carlo Calenda ed il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi esprimono “soddisfazione per la positiva conclusione di una vicenda che metteva a rischio uno dei più importanti poli siderurgici italiani ed il posto di lavoro di 2.000 persone. Il Ministero e la Regione ...

Ilva - Emiliano : “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” : Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” Continua a leggere L'articolo Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” proviene da NewsGo.

Pd - il ministro Calenda lascia la politica : "Farò lo scrittore poi il manager" : Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda non si candiderà alle primarie del Pd. "Non ci penso proprio a candidarmi alle primarie", ha detto Calenda intervenendo a Focus Economia su Radio24. "...

Ilva - ministro Calenda attacca : 'Populismo sindacale incomprensibile' : In nessun Paese al mondo un investimento in un'area depressa verrebbe "accolto" così. Dai ricorsi di Emiliano alle dichiarazioni irresponsabili dell'M5s che vorrebbero convertirla in una università ...

"Sull'Ilva Calenda ha fallito". Emiliano gongola - il ministro dà la colpa ai sindacati : "Ieri non ho detto nulla: volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva, come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispondendo ai ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

[La storia] Tim - Calenda a gamba tesa contro lo sconfitto Vivendi. Ecco cosa vuole davvero il ministro : La telenovela politica sta togliendo spazio nei media ad una notizia molto importante per il futuro del nostro Paese: il cambio di controllo di Tim. Il fondo americano Elliot ha conquistato la ...

Emiliano vs Calenda - nuovo scontro sull'Ilva. Il governatore vuole chiudere l'impianto di Taranto - il ministro contrattacca : nuovo scontro sul destino dell'impianto Ilva di Taranto tra il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Nel giorno della Festa del lavoro, il concerto di Taranto rilancia con maggior forza, rispetto alle quattro edizioni precedenti, la chiusura dell'Ilva e incassa il sostegno del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente al dibattito della mattinata. Il piano per la ...

Primo Maggio a Taranto - Michele Emiliano rilancia sull Ilva e attacca Calenda 'Un ministro scaduto' : Taranto - 'Mi auguro che qualcuno fra quelli che devono formare il nuovo governo in questo Paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra comunità divisa tra ...

Governo - il ministro Calenda : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori” : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori”. Alla vigilia della direzione Pd, ma sopratutto dell’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa“, entra nelle già tormentate dinamiche del Partito democratico il ministro uscente allo Sviluppo economico Carlo Calenda. Intervistato a “In mezz’ora in più” infatti, lui che ha aderito al partito solo poche settimane ...