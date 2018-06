Lega Pro | campionato al via il 26 agosto

Relax per Renato Zero in Sardegna - assalto dell’Homo Stupidus Stupidus per la sacriLega prova costume : Renato Zero in Sardegna per godersi qualche giorno di meritato Relax dopo le soddisfazioni di Zerovskij. L'artista ha raggiunto Porto Cervo per ricevere i benefici del mare e distendere i nervi dopo due anni ricchi di lavoro e di impegni, che stanno continuando a dare i loro frutti. Stando alle immagini che compaiono sul web e sui giornali, siamo felici di apprendere quanto Renato Zero sia in perfetta salute, ancora in grado di godersi delle ...

Inter - ecco la nuova 2ª maglia per la prossima stagione : torna il Biscione dello scudetto ’89 - design dall’eLeganza mozzafiato [GALLERY] : torna il Biscione sulla seconda maglia dell’Inter. Il simbolo della città di Milano, che identificava la maglia negli Anni ’80, compresa quella dello scudetto dei record del 89′ con Trapattoni in panchina, sarà posizionato nella prossima stagione sulla seconda maglia ufficiale. La maglietta ha un design dall’eleganza mozzafiato che farà innamorare i tifosi Interisti che puntano ad una stagione al vertice ...

"Non può votare in assemblea". Mediaset mette alla porta il deLegato Vivendi. Pier Silvio e Confalonieri : "Pronti a un progetto europeo" : Simon, la fiduciaria che detiene il 19,1% delle azioni Mediaset per conto di Vivendi, ha depositato le azioni per partecipare all'odierna assemblea del Biscione, ma il Cda del gruppo televisivo si è opposto e non consente l'accesso al suo delegato. Secondo Mediaset e i suoi legali, si legge in una nota, le azioni sono state indebitamente acquisite da Vivendi che non sarebbe potuta salire oltre il 3% dell'azionariato del Biscione nel primo ...

Macron prova a farsi sacerdote Asse con Bergoglio sui migranti Il Papa sorpassa il governo 5s-Lega : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. Messaggio della Santa Sede a Salvini: possibile Asse con Parigi sui migranti Segui su affaritaliani.it

Lega - processo 'The Family' a rischio se il Carroccio non querela Bossi : MILANO Potrebbe chiudersi con un non luogo a procedere il processo d'Appello 'The Family' nei confronti di Umberto Bossi, del figlio Renzo e dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito, accusati ...

M5S-Lega per la regolarizzazione del gioco d’azzardo : prossime mosse : I punti caldi sono: la questione del pagamento elettronico, il cosiddetto “decreto dignità” in cui si elimineranno spesometri e redditometri, la lotta alla delocalizzazione dei fondi statali, la lotta alla precarietà e la calda questione del gioco d’azzardo. Il governo di Conte gialloverde aveva parlato di una riforma per regolarizzare il settore dei casinò e delle slot machine già qualche mese fa. Si trattava, infatti, di uno dei punti di ...

Fermato a Napoli un gambiano Legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Ballottaggi - il successo della Lega e la crisi profonda del Pd : Se vuole rinnovarsi, oggi, la politica deve pensarsi movimento, non più partito. È la lezione delle elezioni politiche del 4 marzo ribadita con forza dai Ballottaggi in Toscana ed Emilia che hanno visto il crollo delle roccaforti rosse di Massa, Pisa e Siena che sono andate al centrodestra, e Imola e Avellino andate ai 5 Stelle. Qual è la differenza tra partito e movimento? Il primo è fatto di pochi in rappresentanza di molti, il secondo è fatto ...

Ballottaggi - si profila un'altra vittoria della Lega Il Cdx espugna Terni - Massa e Pisa. Siena in bilico Avellino ai 5 Stelle. Il Pd si consola con Ancona e Brindisi : Verso un'altra vittoria della Lega di Matteo Salvini al secondo turno delle elezioni amministrative. Il Centrodestra a trazione Carroccio si impone a Teramo e Terni e soprattutto strappa due città toscana al Partito Democratico, Massa e Pisa. A Siena Pd in testa ma la sfida è aperta Segui su affaritaliani.it