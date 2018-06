Confindustria : 'mercati giudicheranno governo'. Cottarelli : 'conti non tornano con contratto' M5S-Lega : ... "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" e "ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'...

Russia : M5S-Lega - rivedere sanzioni Ue : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Il governo italiano dovrà "agire in sede Ue affinché si dilatino spazi di collaborazione e dialogo con la Federazione russa, ad esempio prospettando una rimodulazione delle ...

Lega-M5S - hotspot in Paesi origine : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Il governo "promuova una strategia che consenta la costituzione di centri di protezione anche con l'ausilio di personale dell'Ue, volti all'accoglienza ed alla permanenza dei ...

CECCHI PAONE : MINISTRI GAY NEL GOVERNO/ Video - sono due di M5S e uno della Lega : CECCHI PAONE: MINISTRI gay nel GOVERNO. A "Un giorno da Pecora" su Radio Rai 1 la rivelazione: "Da quello che so sono 2 in quota M5S e uno per la Lega"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:03:00 GMT)

Il Pd trema anche in Emilia-Romagna : ora Regione e Comuni sono contendibili. E si teme patto Lega-M5s : Il Pd dell’Emilia-Romagna trema dopo i risultati dei ballottaggi del 24 giugno. A Imola, da oltre 70 anni in mano al centrosinistra, ha vinto la candidata del M5s Manuela Sangiorgi, sconfiggendo Carmen Cappello sostenuta dal Pd e, per l’occasione, anche dal Mdp di Pierluigi Bersani. La candidata pentastellata ha ribaltato il risultato del primo turno che vedeva in testa la candidata democratica, a dimostrazione che qui ha funzionato ...

Sondaggi politici - continua il testa a testa Lega-M5s : i due partiti insieme sono vicini al 60% : Lega e MoVimento 5 Stelle continuano a contendersi il primato nei Sondaggi realizzati negli ultimi giorni. Entrambe le forze che formano il governo si attestano su valori intorno al 30%, con il Carroccio avanti in alcune rilevazione e i Cinque Stelle in altre. insieme, i due partiti sfiorano il 60% dei consensi.continua a leggere

Alessandro Cecchi Paone : 'Al governo tre ministri gay - due M5s e uno della Lega. E tutti...'. L'indizio decisivo : di chi parla : "In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono". Quanti? " Direi che ce ne sono tre, tra i ministri" , sottolinea. Perché non fanno coming out secondo lei? "Se ...

"Al governo 3 ministri gay : 2 di M5S e 1 della Lega. Salvini? Brutto - meglio Di Maio" : Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore tv, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha rilasciato dichiarazioni che stanno già facendo discutere: "In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. Direi che, tra i ministri, ce ne sono tre".A chi gli domanda perché le personalità della politica non facciano coming out, risponde: "Se fossero leghisti, direi perché la loro ...

Calabrese (M5S) : Stadio Roma - si solo se Legale : Roma – Pietro Calabrese, consigliere M5S Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulle parole dell’ex assessore Berdini (“La Raggi chieda scusa perché ha deluso un’intera città su Olimpiadi, Stadio e Lanzalone”) “Evidentemente Berdini è l’unico urbanista rimasto nel pianeta che ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - liti M5S- Lega non ostacolino Cortina - io sto con Zaia : Belluno, 26 giu. (AdnKronos) – ‘Le liti di governo tra Movimento 5 Stelle, che vuole Torino, e una parte della Lega, che preferisce Milano, non devono ostacolare il percorso dell’unica, vera, candidata montana alle Olimpiadi 2026, Cortina d’Ampezzo. In questa battaglia, io sto con Luca Zaia”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la spaccatura del Governo sul nome da proporre al CONI per i giochi ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - lo scenario pazzesco : Lega e M5s alleati alle elezioni : Potrebbe essere questa la clamorosa prospettiva politica in grado di ribaltare assetti e storia italiana. L'idea secondo il Quotidiano nazionale sta nascendo in Emilia Romagna , regione rossa e ...