Le liste d' attesa sono lunghissime e vengono negati i miei diritti

Le priorità di Grillo : liste attesa vaccini e giu' ticket; Violenze contro medici - arriva mozione : Il presidente della Sip, Alberto Villani, ha spiegato che lo scopo dell'assise è stato quello di "unire tutte le competenze del mondo lavorativo pediatrico, quindi i colleghi universitari, ...

liste di attesa - nel mirino di Grillo intramoenia e Cup : Prima azione politica del neo ministro della Salute Giulia Grillo su una delle note piu' dolenti del servizio sanitario pubblico. 16 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sanità : il Ministro Grillo chiede informazioni urgenti alle Regioni sulle liste attesa : Riduzione dei tempi d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie, massima trasparenza e sicurezza delle cure, equità e uniformità in tutta Italia, nessun onere aggiuntivo per gli assistiti, controllo puntuale del corretto svolgimento della libera professione da parte dei medici. In vista della prossima predisposizione del Piano Nazionale per il governo delle liste d’attesa, il Ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato oggi a Regioni e ...

La ministra Grillo scrive alle Regioni : subito stretta sull'intramoenia per tagliare le liste di attesa : Il primo atto della nuova titolare della Salute: una circolare per conoscere i tempi di risposta del sistema sanitario. E per stanare le irregolarità nell'applicazione delle norme sulla libera professione

Il piano del ministro Grillo per tagliare i tempi delle liste d'attesa : Roma, 15 giu. , askanews, Riduzione dei tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, massima trasparenza e sicurezza delle cure, equità e uniformità in tutta Italia, nessun onere ...

Circolare Grillo su Piano liste attesa : ANSA, - ROMA, 15 GIU - In arrivo il Piano nazionale del governo per abbattere i tempi delle liste d'attesa. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato una Circolare a regioni e province ...

Autismo - stop a liste attesa Asl Chieti : L'Aquila - stop alle liste d'attesa per l'inserimento nei percorsi terapeutici dei disturbi dello spettro autistico nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, ha infatti approvato una delibera che punta a fornire una soluzione efficace alle esigenze di tante famiglie con l'ausilio della Fondazione Il Cireneo Onlus. Sono state previste ...

'In Sicilia lunghe liste d'attesa Diritto alla salute non garantito' : ... per parte loro, risultano intasati a causa di difetti di organizzazione, carenze infrastrutturali e carenze di personale, episodi di cronaca sempre più frequenti che vedono il personale sanitario ...

liste d’attesa ed errori - 1 italiano su 3 prova rabbia verso Ssn : Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “rabbia per le infinte Liste d’attesa e per i casi di malasanità”. E’ lo stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è “critico” perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece “un ...

Lazio - dal taglio dei vitalizi 12 milioni per abbattere le liste d'attesa nelle Asl : L'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità del Lazio finanziato grazie al taglio dei vitalizi. È quanto prevede un subemendamento bipartisan alla legge di Stabilità, in questi giorni in ...

