Le domande senza risposta di Westworld

Reddito di Inclusione REI : via alle domande senza nessun requisito familiare : In un momento di grave crisi economica e sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accende ancora una volta i riflettori nei confronti dei soggetti meno abbienti o economicamente svantaggiati. Il Ministero con nota prot. n. 4292/2018 introduce una novita' relativa al nucleo familiare. In questo articolo saranno approfonditi ed illustrati i nuovi requisiti, le novita' e come richiedere e percepire il Reddito di Inclusione o ...

Grenfell Tower - un anno dopo la strage ancora domande senza risposta - : Nessuno, nel Regno Unito, ha dimenticato, nè vuole dimenticare. Trecentosessantacinque giorni dopo, la disperazione urlata si è forse tramutata in un dolore sordo, ma la rabbia è ancora tutta lì, con ...

Governo Conte : Ue e politica estera - domande senza risposte : Per chi si aspettava qualche maggiore indicazione rispetto al contratto di Governo, l'intervento del presidente del Consiglio in Parlamento è stato probabilmente una delusione. Conte si è infatti limitato a declinare diligentemente i Contenuti del contratto, in alcuni casi con vere e proprie citazioni testuali. Nessuna precisazione su tempi e modi di attuazione del programma, nessuna indicazione delle effettive priorità, ...

Reddito di Inclusione REI : via alle domande senza nessun requisito familiare : In un momento di grave crisi economica e sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accende ancora una volta i riflettori nei confronti dei soggetti meno abbienti o economicamente svantaggiati. Il Ministero con nota prot. n. 4292/2018 introduce una novità relativa al nucleo familiare. In questo articolo saranno approfonditi ed illustrati i nuovi requisiti, le novità e come richiedere e percepire il Reddito di Inclusione o meglio ...

1968 : 'Vogliamo tutto e subito'. Quelle domande rimaste senza risposta : ... ma che diventano un problema collettivo, persino angosciante, nei momenti in cui si avverte il tramonto definitivo del mondo di ieri. Ecco dunque cosa è rimasto del '68: le grandi domande che in ...

Politica senza ruolo/ Stato-mafia - le domande rimaste senza risposta : Diamo per conosciuti alcuni principi elementari: che la magistratura è indipendente e non vuol far Politica con le sentenze; che queste ultime si possono criticare ma si devono rispettare; che per darne un giudizio compiuto occorre attendere il deposito della motivazione; che possono essere ...