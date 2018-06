Le 6 «nonnine» più fashion di Instagram

vanityfair

: RT @MarilenaAll: @silvester777777 @hadeler49 @braccoofficia Nella mia parrocchia si mettono in chiesa alla messa feriale ad aspettare che… - Andrea_D74 : RT @MarilenaAll: @silvester777777 @hadeler49 @braccoofficia Nella mia parrocchia si mettono in chiesa alla messa feriale ad aspettare che… - braccoofficia : RT @MarilenaAll: @silvester777777 @hadeler49 @braccoofficia Nella mia parrocchia si mettono in chiesa alla messa feriale ad aspettare che… - monicavianello : RT @MarilenaAll: @silvester777777 @hadeler49 @braccoofficia Nella mia parrocchia si mettono in chiesa alla messa feriale ad aspettare che… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Se pensate che, la moda e i selfie siano vezzi da teen, preparatevi a cambiare idea. Secondo il New York Times c’è una nuova tendenza pronta a dimostrarci che la percezione dell’età delle donne sta cambiando. Anche attraverso i social network. Secondo il sondaggio Elastic Generation condotto da J. Walter Thomson nel 2018 su donne di età compresa tra i 55 e i 72 anni, l’età non determina più il modo in cui viviamo. Ad avere maggiore influenza troviamo invece le capacità fisiche, le condizioni finanziarie e la mentalità dell’individuo. LEGGI ANCHENonne che sanno divertirsi Consapevoli delle tante candeline spente e di dover fare i conti con un corpo in continua trasformazione, sempre più donne over 60 decidono di giocare con la loro immagine e proporre nuovi stili fuori da ogni schema anagrafico. Truccate, al naturale, minimaliste, fitness, street e ...