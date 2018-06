wired

: Le 10 barche più hi-tech del mondo - micheleiurillo : Le 10 barche più hi-tech del mondo - IamBross : Le 10 barche più hi-tech del mondo - pcexpander : Le 10 barche più hi-tech del mondo #pcexpander #cybernews #notizie #news #socialmedia -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) L’estate è la stagione della caccia aperta di uno dei mostri marini più strabilianti della vita oceanica: lo yacht. Per molti l’avvistamento di questi “squali a motore” dal design aggressivo è tra gli hobby da spiaggia preferiti, ben più eccitante del giocare a racchettoni sulla riva. Abbiamo selezionato 10a motore tra le più tecnologiche e performanti di oggi, che vi faranno sentire lupi di mare solo a guardarle. Come ogni lupo che si rispetti, anche quello di mare perde il pelo ma non il vizio. Il vizio di concedersi crociere a bordo didi prim’ordine. Sfogliatele tutte nella gallery in alto. Le 10più hi-delWired.