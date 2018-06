Lazio | Lotito | Obiettivo Champions Siamo al top in Italia ed Europa

Calciomercato Lazio - rifiutati quaranta milioni per Felipe Anderson : Lotito però ha già individuato il sostituto : Nonostante il presidente della Lazio abbia rifiutato quaranta milioni di euro dal West Ham per Felipe Anderson, è stato già individuato il sostituto del brasiliano La trattativa per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham non si sblocca, la Lazio infatti continua a rifiutare le offerte del club inglese spintosi con una nuova proposta a 40 milioni con bonus inclusi e facilmente raggiungibili. Cifra che non basta però al presidente Lotito, che ...

Lazio - fronte del Proto : non solo Boyata - dal Belgio i rinforzi di Lotito : Il Belgio come Terra Promessa. Da quelle parti, la Lazio negli ultimi anni ha pescato tanto e bene. Un mercato spesso sottovalutato, non dal direttore sportivo Igli Tare che nella Jupiler Pro League, ...

Calciomercato Lazio - Lotito cala il poker : il sostituto di Milinkovic-Savic - due difensori e l’attaccante [FOTO] : Calciomercato Lazio – Lazio attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, quattro trattative stanno per essere definite, importanti mosse per il tecnico Simone Inzaghi. Arrivo non eclatante ma che può risultare sempre utile è quello Mattia Sprocati dalla Salernitana, fatta anche per Silvio Proto, portiere dell’Olympiakos. Ai dettagli la trattativa con il Betis per Riza Durmisi, operazione da 7 milioni di euro, stesso discorso ...

Lazio - Felipe Anderson-West Ham : Lotito alza il prezzo : ROMA - L'affare che sembrava a un passo dalla conclusione ancora non si è concluso: Lazio e West Ham non hanno trovato l'accordo per Felipe Anderson. Le due società sono al lavoro per raggiungere un '...

Lazio - è fatta per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham : pioggia di milioni per Lotito : E’ praticamente conclusa l’operazione per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham, la Lazio incasserà 30 milioni più il 20% sulla futura rivendita Felipe Anderson è praticamente un nuovo giocatore del West Ham, il club inglese ha chiuso con la Lazio l’acquisto del brasiliano che inizierà adesso una nuova avventura in Premier League. In giornata le parti limeranno gli ultimi dettagli, compiendo i passi decisivi per arrivare ...

Calciomercato Lazio - blitz di Lotito : arriva il colpo ‘alla Milinkovic-Savic’ : Calciomercato Lazio – Il colpo ‘alla Milinkovic-Savic‘. La Lazio si muove in vista della prossima stagione, importante movimento del presidente Lotito per il tecnico Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Lazio ha deciso di fiondarsi su Grujic del Liverpool, reduce da una buona stagione in prestito al Cardiff adesso può arrivare in Italia, il presidente biancoceleste ha intenzione di ...

Juve - offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : 70 milioni + Rugani - Lotito dice no : Il presidente della Lazio ha respinto l'offerta dei bianconeri: per meno di 150 milioni il serbo resta a Roma

Felipe Anderson verso l’addio alla Lazio : Lotito fissa il prezzo - la situazione : Felipe Anderson potrebbe presto lasciare la Lazio per cambiare aria dopo una stagione tra alti e bassi alla corte di mister Inzaghi Il futuro di Felipe Anderson alla Lazio è sempre più in bilico. Il calciatore brasiliano, è stato utilizzato a singhiozzo in questa stagione, nella quale l’esplosione di Luis Alberto lo ha decisamente frenato. Lo scarso utilizzo ha fatto sì che Felipe Anderson abbia deciso di guardarsi attorno durante la ...

Lazio - Lotito : 'La mia più grande soddisfazione aver riportato allo stadio 70mila persone'. Striscione contro de Vrij : 'Essere laziali è uno stile di vita e ci si ritrova sempre nel momento del bisogno. Questo patrimonio va valorizzato e non va tradito'. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante l'evento ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Lazio : Acerbi e Laxalt per cominciare - Lotito fa muro su Strakosha : La Lazio tratta Laxalt, resiste su Strakosha, avanza su Petagna e prova a stringere per Acerbi. Giorni intensi in casa biancoceleste, con il ds Tare impegnato più a incontrare società e chiudere ...

Lazio - pronto il colpo a centrocampo : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato di Lotito : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato della Lazio, il patron Lotito sta vagliando una possibile alternativa per il centrocampo di Inzaghi La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in reLazione al ...

Calciomercato Lazio - ecco il dopo-Milinkovic : colpaccio clamoroso di Lotito : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da una stagione strepitosa, nonostante la mancata qualificazione in Champions il campionato dei biancocelesti può considerarsi veramente importante. Nel frattempo a tenere banco è anche e soprattutto il mercato, in particolar modo la situazione più calda riguarda il futuro di Milinkovic-Savic, sempre più lontano dai biancocelesti, diversi club all’estero per il serbo ed in più assalto della ...

Grandi manovre Lazio - vertice Lotito-Inzaghi con Tare : È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da 'Vladimiro' in ...