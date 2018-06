Lavoro : Salvini e Di Maio a Festival a Milano : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Ci saranno anche i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio al Festival del Lavoro che aprirà i battenti domani a Milano all’interno del Centro Congressi Mi.Co. Una manifestazione alla sua nona edizione che si prepara ad accogliere 270 ospiti che si suddivideranno in diversi panel e aree tematiche. Organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione ...

Lavoro : Salvini e Di Maio a Festival a Milano (2) : (AdnKronos) – Tra gli ospiti della prima giornata, oltre a Salvini, alle 9.30 in Auditorium, anche i senatori Maurizio Gasparri e Gianluigi Paragone, i giornalisti Alain Friedman, Luciano Fontana e Walter Passerini. Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona invierà un contributo video.nei due giorni successivi, il presidente della commissione Lavoro del Senato Nunzia Catalfio e Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net. E ancora la ...

Ballottaggi - a Terni vince il leghista Latini : il capoLavoro di Matteo Salvini contro comunisti e Di Maio : Un sindaco della Lega nella , ex, rossa Umbria: è Leonardo Latini il nuovo sindaco di Terni , ed è un po' il capolavoro di Matteo Salvini che è riuscito a far trionfare un esponente del Carroccio, ...

Salvati 820 migranti alla deriva nel Mediterraneo. Matteo Salvini : “Grazie alla Libia - rende vano il Lavoro degli scafisti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva al largo della Libia e ringraziato la Guardia Costiera libica:"Ringrazio di cuore, da ministro e da papà, le Autorità e la Guardia Costiera Libica che oggi hanno salvato e riportato in Libia 820 immigrati, rendendo vano il "lavoro" degli scafisti ed evitando interventi scorretti delle navi delle Ong".Continua a leggere

Salvini contro i vaccini - Lorenzin : 'Affermazioni gravi - distruggono tutto il Lavoro fatto' : 'Il ministro Salvini dice di ritenere le vaccinazioni inutili, pericolose e dannose: è una affermazione grave sia nella forma che nella sostanza. Che sia il ministro degli Interni a dettare la linea ...

Enrico Mentana - la profezia su Matteo Salvini : 'Il suo un capoLavoro politico. Ma - attenzione : ecco quando può crollare' : Il direttore del TgLa7 si spende in un'analisi politica incentrata sul ministro dell'Interno, e sottolinea: 'E riconvertire in pochi anni la Lega da fenomeno territoriale di base legato a un sogno di ...

Oliviero Toscani : “Salvini? È un ladro - ha rubato il Lavoro a Crozza. Sarebbe un buon testimonial per la carta igienica” : “Salvini e l’annunciato censimento sui Rom? Ma secondo voi è da prendere sul serio? Qui il vero ladro è lui, ha rubato il lavoro a Crozza, perché quando parla, ci fa fare delle risate della Madonna. E Sarebbe anche un buon testimonial per la carta igienica“. Sono le parole del fotografo Oliviero Toscani, ospite di Morning Show, su Radio Padova. “Crozza ormai, poveretto, non ha più lavoro” – continua – ...

Belve - Simona Ventura : “Ai tempi ho votato MSI - poi Craxi. Salvini ha fatto un grande Lavoro comunicativamente” : Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda per quattro venerdì a partire dal 15 giugno alle 22.45 su Nove, discute di politica con la sua prima super ospite, Simona Ventura.“Lei non ha mai detto per chi ha votato. Però durante i giorni della crisi per la formazione del governo ha sentito l’esigenza di scrivere un tweet che le leggo: ‘Io proverei a far lavorare le forze che hanno vinto le elezioni, vogliamo Savona!’. Perché ha ...

Stadio Roma - Salvini : “spero giudici facciano presto il loro Lavoro” : “Da tifoso del Milan non parlo di calcio, sono in silenzio stampa. Non faccio il giudice o l’avvocato ma è ovvio che se ci sono stati episodi di corruzione e errori, è giusto che chi ha sbagliato debba pagare. Mi spiace perché uno dei coinvolti lo conoscevo personalmente, ci sono andato anche allo Stadio insieme e credo che questo non configuri reato. Spero che i giudici e i magistrati facciano presto il loro lavoro”. Così il ...

Salvini a Macron e Delgado : Lavoro con tutti - ma prima italiani : Roma, 12 giu. , askanews, 'La Spagna ci vuole denunciare, la Francia dice che sono 'vomitevole'. Io voglio lavorare serenamente con tutti, ma con un principio: prima gli italiani'. Lo afferma in un ...

Immigrazione e Lavoro - i braccianti della Piana di Gioia Tauro chiedono a Salvini e Di Maio rispetto e diritti - : È necessaria la volontà politica» conferma Aboubakar Soumahoro, il sindacalista Usb. La pacatezza dei modi e la lucida capacità di analisi di Soumahoro, e di tutti gli altri operatori in questa terra ...

Flat tax - dite a Salvini che regalare soldi ai ricchi non aumenterà i posti di Lavoro : Dopo aver fatto la propaganda elettorale dicendo “prima gli italiani”, Matteo Salvini adesso dice “prima i ricchi”. Nulla di strano che il razzista demagogo dica una cosa e ne faccia un’altra. Del resto se la prende con l’Unione Europea dopo che il suo partito ha votato a favore del trattato di Maastricht, di Lisbona, del pareggio di bilancio in Costituzione, etc etc. Il problema è che oltre a prendere in giro i suoi elettori, Salvini utilizza ...

Migranti - l'Osservatore Romano mette in risalto le lodi di Salvini al Lavoro di Minniti : Il tema dell'immigrazione e la nuova linea politica del governo ha invece registrato perplessità e parole esplicite da parte del cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro. 'Una soluzione va ...