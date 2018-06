Lavoro | la presidente dei consulenti | “Valorizzare i centri per l’impiego e premiare

ilfattoquotidiano

: Presidente @Roberto_Fico: 'Sono convinto che per costruire una effettiva #CittadinanzaDigitale occorra un lavoro di… - Montecitorio : Presidente @Roberto_Fico: 'Sono convinto che per costruire una effettiva #CittadinanzaDigitale occorra un lavoro di… - baffone5stelle : La Commissione #Agricoltura di @Montecitorio al completo sotto la direzione del neo Presidente @Gallinella_F. Al la… - matteosalvinimi : Primo governatore leghista della storia in Valle d'Aosta! Buon lavoro, Nicoletta! -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) “Il baricentro dell’attenzione deve spostarsi sulla qualità delle politiche attive. La vera scommessa è la capacità nel riqualificare il lavoratore e accompagnarlo verso un nuovo impiego in tempi brevissimi”. Ladel Consiglio nazionale deidel, Marina Calderone, ne è convinta: più che l’aumento dei contratti a tempo determinato e il potenziamento o meno delle politiche passive del(come, per esempio, sussidi e sostegni al reddito), il vero problema sta nell’efficienza dello Stato nel trovare a una persona che ha appena perso il posto diuna nuova occupazione. In questo senso, iper l’impiego diventano fondamentali: “La Germania può contare su 110mila operatori attivi in questi. L’Italia solo su 8-9mila“. A Milano, dal 28 al 30 di giugno, si parlerà anche di questo: al centro ...