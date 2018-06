Lavoro - INPS : meno artigiani e commercianti nel 2017 : Nel 2017 i commercianti iscritti alla gestione speciale sono 2.242.259, con una lieve flessione rispetto al 2016 , -0,6%, , del tutto analoga alla flessione che si era registrata nel 2016 rispetto al ...

Lavoro domestico e contributi : 7 consigli per calcolare la quota da versare all'Inps : Datore di Lavoro domestico fai da te, attenzione al calendario: il 10 luglio sarà, infatti, l'ultimo giorno utile per procedere al "versamento contributivo trimestrale per il Lavoro di colf, badanti e babysitter". Ma come interpretare le tabelle di riferimento?Ecco alcuni consigli pratici per non sbagliare:1. Per prima cosa è bene sapere che a stilare le tabelle è l'Inps. Plurale d'obbligo poiché i prospetti sono due: ...

Lavoro - il piano per il Sud : "Rilanciare gli sgravi contributivi Inps e Inail" : Il nuovo ministro per il Mezzogiorno Barbara Lezzi sembra intenzionata a fare del suo ministero quello che lei definisce "un presidio per tutti i cittadini meridionali". E, in una lunga intervista a "Il...

Più lavoratori in malattia nel 2018 creano più Lavoro (per le ispezioni Inps) : Oltre che di santi, poeti e navigatori, l’Italia è un Paese di malati, a quanto risulta dall’Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia diffuso dall'Inps. (in vigore dall’1 settembre scorso, il...

Per i precari il mercato del Lavoro è tutt'altro che incoraggiante : i dati Inps : Aziende che assumono? Ci sono, almeno secondo l'Inps che rileva un piccolo boom nel mercato del lavoro. Secondo i dati diffusi dall'osservatorio sul precariato dell'istituto di previdenza, nel primo...

Lavoro : Inps - a marzo 106.308 domande disoccupazione - -6 - 1% su anno : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Nello scorso mese di marzo sono state presentate all’Inps, complessivamente, 106.308 domande di disoccupazione, con un calo del 6,1% rispetto al mese di marzo 2017. Di queste, 105.598 sono state le domande di NASpI. E’ quanto emerge dai dati dell’osservatorio dell’Inps sulla cassa integrazione. Sempre a marzo, sono state inoltrate 710 domande di Aspi, mini Aspi, disoccupazione e ...

Lavoro : Inps - ad aprile autorizzate 19 - 4 mln ore Cig - -15 - 4% su anno(2) : (AdnKronos) – Nel dettaglio delle singole tipologie di interventi, le ore di cassa integrazione ordinarie autorizzate ad aprile 2018 sono state 9,1 milioni. Un anno prima, nel mese di aprile 2017, erano state 7,4 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari +21,9%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a +8,7% nel settore industria e +49,4% nel settore dell’edilizia. La variazione congiunturale registra ...

Beffa pensione - 40 anni di Lavoro e niente assegno Inps : ecco perchè Video : Dopo 40 anni di lavoro e di contributi #Inps regolarmente versati, si vede rifiutare la domanda di #pensione per un errore nella richiesta di #cumulo. Succede anche questo nel complicato e farraginoso sistema previdenziale italiano, dove convivono realta' diametralmente opposte, come quella dell’impiegata amministrativa della scuola andata in pensione a 29 anni [Video], di cui vi abbiamo dato conto nelle settimane scorse e la Beffa subita da un ...

INPS CONCORSO/ Per 967 posti di Lavoro a tempo indeterminato. I requisiti richiesti : CONCORSO INPS, bando per 967 posti di lavoro a tempo indeterminato come consulente protezione sociale con posizione economica C1. I requisiti richiesti(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Lavoro - Inps : nuovo concorso per 967 funzionari : Teleborsa, - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando di concorso pubblico dell'Inps per 967 consulenti protezione sociale, destinati a essere inseriti come funzionari. Lo comunica l'istituto di ...

