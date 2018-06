Lavoro : Filt - per diritti rider c’è contratto - Di Maio incontri sindacati : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘I rider oggi un contratto di riferimento già ce l’hanno ed è quello della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. A ribadirlo è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, sul tema dei rider spiegando che ‘se si vogliono garantire tutele e diritti ai lavoratori coinvolti nella filiera della logistica non si può prescindere dal riferimento al contratto dove inserirli”. ...

Amazon : Filt - coniugare servizi e Lavoro di qualità : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – ‘Non si può superare il modello distorto, presente nella logistica, con finte cooperative, con gli appalti a ribasso, con il lavoro in somministrazione e la flessibilità al di fuori delle regole”. E’ quanto afferma la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, in merito al caso Amazon ed alla notifica da parte dell’Ispettorato del lavoro sull’utilizzo del lavoro in ...

Amazon : Filt - coniugare servizi e Lavoro di qualità : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – ‘Non si può superare il modello distorto, presente nella logistica, con finte cooperative, con gli appalti a ribasso, con il lavoro in somministrazione e la flessibilità al di fuori delle regole”. E’ quanto afferma la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, in merito al caso Amazon ed alla notifica da parte dell’Ispettorato del lavoro sull’utilizzo del lavoro in ...

Lavoro : Filt - bene partire da rider ma in rispetto relazioni industriali : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “bene che il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio come primo atto si occupi dei temi del Lavoro e della precarietà nella consegna e distribuzione delle merci”. Ad affermarlo in una nota è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, a proposito dell’incontro al Ministero del Lavoro con i rider, aggiungendo che “questi temi vanno però affrontati nel rispetto delle relazioni ...

Lavoro : Filt - bene partire da rider ma in rispetto relazioni industriali : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “bene che il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio come primo atto si occupi dei temi del Lavoro e della precarietà nella consegna e distribuzione delle merci”. Ad affermarlo in una nota è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, a proposito dell’incontro al Ministero del Lavoro con i rider, aggiungendo che “questi temi vanno però affrontati nel rispetto delle relazioni ...

Lavoro : Filt - bene partire da rider ma in rispetto relazioni industriali : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “bene che il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio come primo atto si occupi dei temi del Lavoro e della precarietà nella consegna e distribuzione delle merci”. Ad affermarlo in una nota è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, a proposito dell’incontro al Ministero del Lavoro con i rider, aggiungendo che “questi temi vanno però affrontati nel rispetto delle relazioni ...