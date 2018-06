Lavoro | Di Maio | ' Meno costi per imprese che investono in sicurezza'

Di Maio - "Mezz'ora di internet gratis a tutti"/ Calenda e Cangini contro il ministro del Lavoro : Di Maio, "Mezz'ora di internet gratis a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Ilva : Di Maio - al Lavoro su 20 mila pagine di studi - in contatto con Commissari : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Sull’Ilva stiamo portando avanti oltre un metro cubo di studi di carta e stiamo parlando di circa 20 mila pagine di studi e lo stiamo affrontando con un continuo contatto con i Commissari dell’Ilva”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, a margine dell’Assemblea di Confartigianato. L'articolo Ilva: Di Maio, al lavoro su 20 mila pagine di studi, in ...

**Lavoro : Di Maio - reddito cittadinanza subito - ci Lavoro giorno e notte** : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Il reddito di cittadinanza entro la fine del 2018′ “subito. Ci sto lavorando notte e giorno”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio rispondendo a margine dell’Assemblea di Confartigianato che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Il reddito di cittadinanza – sottolinea – è la mia ...

Ballottaggi - a Terni vince il leghista Latini : il capoLavoro di Matteo Salvini contro comunisti e Di Maio : Un sindaco della Lega nella , ex, rossa Umbria: è Leonardo Latini il nuovo sindaco di Terni , ed è un po' il capolavoro di Matteo Salvini che è riuscito a far trionfare un esponente del Carroccio, ...

Lavoro - futuro e giovani : Di Maio parte dai rider e sfida il precariato ma Zingaretti lo anticipa : Salute e sicurezza, tutela assistenziale e previdenziale, compenso, obbligo di formazione e informazione, istituzione del portale del Lavoro digitale e della consulta dell'economia digitale, risorse ...

REDDITO DI CITTADINANZA - DI MAIO : "8 ORE DI Lavoro GRATIS"/ Regioni insorgono : "Non sottragga fondi assegnati" : REDDITO di CITTADINANZA, Di MAIO: "8 ore di LAVORO gratis a settimana". Il ministro del LAVORO e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo

Di Maio : «Per il reddito di cittadinanza otto ore di Lavoro sociale» : Per avere il reddito di cittadinanza «in cambio» si dovrà lavorare otto ore gratis alla settimana: il vicepremier e ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio,...

