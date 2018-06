Lavoro | Assosomm | serve incontro al ministero su normative agenzie

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “, l’associazione italiana delleper ilche rappresenta circa il 20% del settore, segue con particolare attenzione il dialogo in corso per la modifica delleche lo regolano”. L’associazione, si legge in una nota, come richiesto anche da Asso, si auspica di poter presto aprire un dialogo con ildelper portare il proprio contributo di esperienza e competenza in un dibattito che non può prescindere dal riconoscimento dell’importanza di una delle forme di flessibilità più avanzate e tutelanti nel nostro Paese. Un’importanza riconosciuta dalleUe e la cui efficacia è testimoniata anche dagli 1.8 miliardi di gettito Irpef, dai 2.5 miliardi di gettito INPS e dai 4 miliardi di retribuzioni secondo Ccnl e dai 417.5 milioni diregolare generati. ...