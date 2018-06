leggioggi

: RT @LeggiOggi_it: Lavori gravosi: come presentare la domanda di pensionamento? - - salvatore_tonti : RT @LeggiOggi_it: Lavori gravosi: come presentare la domanda di pensionamento? - - LeggiOggi_it : Lavori gravosi: come presentare la domanda di pensionamento? - - nursindares118 : RT @NursindF: (...)Per i lavoratori che svolgono mansioni gravose non si applicherà l’aumento di 5 mesi dei requisiti per l’accesso alla pe… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Svolgi un lavoro rientrante tra quelle considerati “” per la legge italiana? Hai sentito parlare del fatto che per te l’INPS prevede un’uscita anticipata dal lavoro, proprio per il fatto che la tua attività è particolarmente faticosa e pesante? Non ti sei sbagliato. Anzi, di recente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 il Decreto (Lavoro-Economia) 18 aprile 2018 emanato in attuazione dell’art. 1 co. 253 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che individua le modalità di presentazione delle domande di pensione con i requisiti degli addetti aie definisce le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’INPS. Il Decreto stabilisce che le domande possono essere presentate all’INPS in modalità esclusivamente telematica secondo il modello predisposto dall’Istituto previdenziale e approvato dal Ministero del lavoro. Ma ...