LAURYN HILL Al festival Cittadella di Parma esplode the real hip hop

Ms. LAURYN HILL torna in tour con un'unica data italiana : Oggi Ms. Lauryn Hill compie 43 anni. L'ex cantante The Fugees, prima conosciuta come L. Boogie, debutta venti anni fa con il suo primo album da solista 'The Miseducation of Lauryn Hill '. Con oltre 19 ...

Concerti di LAURYN HILL in Italia - unica data a Parma : info e prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Lauryn Hill in Italia sono ufficiali. L'ex Fugees sarà nel nostro paese per un live che terrà alla Cittadella di Parma il 22 giugno prossimo, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L'approdo nel nostro Paese avverrà nell'ambito del tour che l'artista ha organizzato per celebrare i 20 anni dal rilascio di The Miseducation of Lauryn Hill, che ha pubblicato in occasione del suo esordio ...