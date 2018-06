ilfattoquotidiano

: Latina, il n.1 della onlus faceva arricchire anche mamma e papà. L’altro: “Faccio un milione e mi compro la casa in… - fattoquotidiano : Latina, il n.1 della onlus faceva arricchire anche mamma e papà. L’altro: “Faccio un milione e mi compro la casa in… - FraGuttuso : #Latina, il n.1 della #onlus faceva arricchire anche mamma e papà. L’altro: “Faccio un milione e mi compro la casa… - attilioc39 : RT @BRN_BRTN: I #CAS centri assistenza straordinari, li chiamano #onlus ma ,a quanto pare,sono associazioni a delinquere. Le onlus sono spu… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Quattro milioni e centomila euro. Per la precisione 4.114.112,20 euro. Sulla pelle dei richiedenti asilo. Sono i danari pubblici arrivati in poco più di due anni mezzo sui conti correnti del La Ginestra. Ladel presidente Luca Macaro, finito in carcere nell’inchiestaProcura di, gestisce diversi centri, tra i quali Villa Luda, situato in Via Zara, a Fondi, per la quale il capo paga 6mila euro al mese di affitto, un prezzo quadruplo rispetto a quello che l’organizzazione paga per altre strutture, come quella de La Ginestra, in via Fermi, (simile per conformità e caratteristiche, annotano gli inquirenti) e superiore alla spesa per l’edificio de Piccola Africa, in via Chiarastella: 5.000 euro per una cubatura decisamente maggiore. Perché questa differenza? I 6mila Macaro li paga ai suoi genitori, proprietari dell’immobile di via Zara. Macaro ...