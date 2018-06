Latina | hanno sostituito i migranti ai tossicodipendenti E lo hanno fatto per soldi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 giugno 2018) C‘è molto poco da aggiungere in merito all’ennesima indagine sui centri di accoglienza per. Indagine culminata con arresti nella provincia di, che conferma cose risapute. Una prima, investe la corsa all’oro che il non governo, in termini di regole e controlli, dell’accoglienza di queste masse di disperati ha prodotto. Sarebbe bastato esercitare la memoria: ritornare indietro nel tempo (primi anni 90), focalizzando come analogo il fenomeno del boom delle comunità terapeutiche: sostituire ai. Anche in quel caso, collante l’emergenza, la corsa all’oro avvenne seguendo la logica della economia di scala: se ospito 30 persone io non ci guadagno ma se ne ospito 100 o 200 i guadagni saranno assicurati. Anche in quel caso, i luoghi di accoglienza erano approssimativi e improvvisati, sul presupposto che inon avrebbero ...