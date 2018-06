L' asse Parigi-Berlino | isolare l' Italia o isolare Salvini?

Parigi - pace Macron-Conte 'Voltare pagina sui migranti'. Ma l Eliseo attacca Salvini ' asse con Vienna e Berlino Riporta a un triste passato' : Parigi . Volti distesi e sorridenti in conferenza stampa. 'Sintonia' e 'convergenza' sono le parole più ripetute. Macron e Conte siglano la pace , o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo ...

Salone di Parigi - fuori anche Fiat - Alfa Romeo e Jeep. Le asse nze ora pesano : Il Salone di Parigi continua a perdere pezzi. Dopo i recenti forfait di Opel e Volkswagen, ora tocca Fiat , Alfa Romeo e Jeep disertare la kermesse francese, lasciando alla sola Ferrari (dopo lo spin off del 2015 da FCA) l’onere e l’onore di rappresentare i colori dell’industria nazionale. anche perchè l’altro marchio di lusso, Maserati, non sarà presente con uno stand tradizionale, ma piazzerà le sue auto nella zona ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Italia solo diciassettesima a Parigi. Vince l’Ungheria : L’Ungheria conquista la vittoria nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Parigi. I magiari hanno sconfitto in finale la Corea del Sud per una sola stoccata (40-39). Sul podio ci sale anche l’Ucraina, che ha superato nella finalina per il bronzo Israele con il punteggio di 38-36. Brutta prestazione dell’Italia. Il quartetto azzurro (Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini) è stato subito ...