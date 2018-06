L' Asp di Ragusa approva piano aziendale qualità

Ragusa - Emanuele Cassarà direttore sanitario aziendale dell'Asp : Nominato il nuovo direttore sanitario aziendale all’Asp di Ragusa è il dottore Emanuele Cassarà. L'incaico a partire dal 7 giugno

Spaccia droga in piazza : DAspo per un 21enne di Ragusa : Il Questore di Ragusa ha disposto il divieto di frequentare piazze ed esercizi pubblici nei confronti di un 21enne per spaccio di droga.

Tumori della pelle - prevenzione Asp Ragusa : visite gratuite a Modica : Tumori della pelle all’Asp di Ragusa al via campagna di prevenzione 2018. visite gratuite a partire da lunedì 4 giugno e fino al 9 luglio.

Ragusa Asp - settimana della Tiroide : screening al Maggiore di Modica : L'Asp di Ragusa in occasione della settimana Mondiale della Tirodie informa i cittadini che possono prenotare uno screening al Maggiore di Modica.

Finanziamenti per l'Asp di Ragusa : Serviranno per il nuovo ospedale Giovanni Paolo II e per l'acquisto di un nuovo angiografo. A darne notizia il commissario Ficarra

Commissario Asp Ragusa Ficarra incontra i sindacati : L'incontro fissato per la prossima settimana servirà a confrontarsi per superare le problematiche legate alla salute dei cittadini

Asp di Ragusa sospende dipendente assenteista : Sospeso in via cautelativa e senza stipendio il dipendente dell'azienda sanitaria provinciale in servizio a Vittoria arrestato per assenteismo

Asp di Ragusa approva Bando per Commissioni invalidità : Il nuovo avviso per il rinnovo delle Commissioni invalidi apre la porta ad altri medici che aspirano a far parte delle Commissioni stesse