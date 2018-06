Lanzalone | Casaleggio e Lega | la lobby del moralismo a spese dello Stato

Stadio Roma - Casaleggio : "A cena con Lanzalone? Ero a un altro tavolo" : "Ero al ristorante ed era presente anche Lanzalone, ma si trovava a un altro tavolo e quando l'ho visto l'ho salutato". Così Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau e della Casaleggio ...

Come è andata davvero la cena romana con Casaleggio e Lanzalone : "Certo, sono andato a una cena l'altro giorno e ho trovato anche Lanzalone ad un altro tavolo e l'ho salutato". Davide Casaleggio parla sabato pomeriggio con Repubblica Tv, a margine dell'evento romano organizzato dalla piattaforma Rousseau al Gianicolo. Al giornalista che gli chiedeva se avesse partecipato ad una cena con l'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, coinvolto nella vicenda dell'inchiesta ...

La verità sulla cena Casaleggio-Lanzalone : stesso evento - tavoli diversi : stesso ristorante. Vero. tavoli diversi. Vero. Quello però che non racconta Davide Casaleggio - come riportato dal quotidiano la Repubblica - a proposito della cena a Roma in cui era presente Luca Lanzalone, presidente dell'Acea agli arresti domiciliari per l'inchiesta sullo stadio della Roma, è che nel ristorante era stata organizzato un evento a pagamento organizzato dall'associazione Gianroberto Casaleggio e dalla start up ...

Filippo Nogarin al Fatto : "Lanzalone l'ho scoperto io - Grillo e Casaleggio non c'entrano" : "Non ci sto al racconto per cui ce l'hanno calato dall'alto Grillo o Casaleggio: Lanzalone l'ho scoperto io". A dirlo, intervistato dal Fatto Quotidiano, è il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che si dice "sbalordito", "incredulo", per l'arresto di Luca Lanzalone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma."Quando siamo arrivati alla guida della città, nel 2014, - racconta - ci siamo trovati dall'oggi al domani a ...

Stadio Roma - Casaleggio : “Cena con Lanzalone? Ero a un altro tavolo”. Poi commenta il ddl conflitto di interessi del Pd : “Sono contento che il Pd abbia finalmente presentato un disegno di legge sul conflitto d’interessi dato che non l’ha fatto per vent’anni. Vent’anni in cui è stato maggioranza in questo Paese, ha aspettato a farlo quando era all’opposizione. Forse il Pd doveva andarci prima”. Così Davide Casaleggio parlando con i cronisti prima dell’inizio di Rousseau City Lab che oggi fa tappa a Roma. “Voglio ricordare che il ...

