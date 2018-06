L’allarme dell’Ong : «La Germania blocca l’accordo sui profughi della Lifeline» : Il portavoce della Ong: il ministro dell’interno Seehofer impedisce che Berlino partecipi all’intesa per la loro ricollocazione

NON C'E' PACE PER IL GRANO DURO SICILIANO : NUOVO allarme DELLA CONFAGRICOLTURA SICILIANA. : NON C'E' PACE PER IL GRANO DURO SICILIANO: NUOVO ALLARME DELLA CONFAGRICOLTURA SICILIANA. "Un settore fondamentale per l'economia agricola DELLA Sicilia, specialmente delle aree interne, rischia di subire un NUOVO contraccolpo economico, l'ennesimo nell'arco degli ultimi tre anni. Ci riferiamo alla cerealicoltura ed in ...

Rottamazione cartelle - allarme della Corte dei Conti : mancano versamenti per 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti...

Rottamazione cartelle - allarme della Corte dei Conti : mancati versamenti per 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti...

Dazi auto : gli effetti sul Pil dell'area euro. allarme Moody's : L'economia più colpita sarà la Germania, visto che il settore delle quattro ruote rappresenta il 6,9% del Pil. Sul fronte opposto, la Grecia: il settore auto rappresenta solo lo 0,6% del Pil. Per l'...

F1 - il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff : il guaio della Force India fa scattare l’allarme : Il problema occorso alla Force India di Perez nel corso del ventisettesimo giro ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes, essendo un motore nuovo quello usato dal messicano La nuova power unit portata dalla Mercedes in Francia ha permesso a Hamilton di centrare il terzo successo stagionale, riprendendosi la leadership della classifica piloti a scapito di Sebastian Vettel. Photo4 / LaPresse Un risultato accolto con gioia e soddisfazione ...

Rottamazione cartelle - allarme della Corte dei Conti : c’è un buco da 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti...

allarme della Corte dei Conti : rottamazione cartelle - buco da 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti...

Ora è allarme rosso nel Pd : Congresso o superamento della forma di partito? : La sconfitta crea allarme e tensione nel partito. Zingaretti: 'è finito un ciclo storico occorre ridefinire strategia e collocazione politica'. Calenda apre un fronte repubblicano e chiede di ripensare tutto, andando oltre il Pd. No di Martina e Orfini, 'oltre il Pd c'è la destra'. Dice il presidente. C'è chi vuole il Congresso ...

Ancora Vaccini : Salvini contrario e l’allarme della SIPPS : Torniamo a parlare di Vaccini dopo gli ultimi mesi tra nova e medici favorevoli, tra numeri e calo delle malattie. Si torna di nuovo a parlare dei Vaccini dopo che Matteo Salvini – leader della Lega e ministro dell’Interno – ha dichiarato durante una intervista che i 10 Vaccini obbligatori previsti un anno fa dal Decreto Lorenzin sono eccessivi e forse pericolosi. Prima di farvi leggere cosa pensa la SIPPS di questa marcia indietro, vediamo nel ...

Ansaldo Energia - l'allarme della Uilm : 'Preoccupa l'interessamento dei cinesi' : Genova - La Uilm lancia un allarme per il futuro di Ansaldo Energia . Secondo quanto riportato da alcuni media, spiega il sindacato in una nota, Siemens intenderebbe mettere in vendita la parte ...

Livorno - l’allarme degli ambientalisti : “Emissioni delle navi fuorilegge su terraferma - aumentata incidenza malattie” : A Livorno nell’area del porto che si affaccia sulla città, i livelli di inquinamento dell’aria durante la partenza e l’arrivo delle navi superano le 90mila particelle per centimetro cubo di polveri ultrafini. Un livello decine di volte superiore a quello di fondo presente nelle grandi città (tra le 3mila e le 5mila particelle per centimetro cubo) o nelle strade particolarmente trafficate (10mila particelle per centimetro ...

La Capitaneria alle navi in acque libiche : «Non chiamateci più - parlate a Tripoli». allarme scorte a bordo della Lifeline : Un cargo con 110 migranti bloccato al largo di Pozzallo. L’equipaggio della nave con 224 persone: «Necessario un rifornimento». Salvini: «Le Ong si scordino di arrivare in Italia»

Bagnai e Borghi nuovi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio : allarme sui mercati : Dopo che nei giorni scorsi Giovanni Tria, ministro dell'Economia, aveva tranquillizzato i mercati [VIDEO], giovedì 21 giugno sono state decise e comunicate le nomine per la presidenza della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Bilancio della Camera: i prescelti sono Alberto Bagnai, economista esponente della Lega e fautore dell'uscita dall'euro come soluzione ai problemi di Bilancio italiani, e l'euroscettico Claudio Borghi, ...