L' agente di Jorginho | ' Il Manchester City? Ogni momento è quello giusto'

Napoli - l' agente di Jorginho : "Vuole il City - ma manca l'accordo tra i club" : Joao Santos: "Noi non rinnoveremo. Se non andrà da Guardiola non credo che tornerà molto contento...". Hamsik in partenza, nel mirino c'è Fabian Ruiz

Jorginho al Manchester City?/ Napoli e Citizens non ancora d’accordo : parla l’ agente : Jorginho al Manchester City? Napoli e Citizens non sono ancora d’accordo : parla l’agente del centrocampista, che racconta anche di Guardiola e Ancelotti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Jorginho saluta Napoli - l’ agente svela : “offerta importante del City” : Il Manchester City, dopo aver perso Fred per la mediana, si è gettato a capofitto su Jorginho , centrocampista del Napoli di Ancelotti “So che al Napoli è arrivata un’offerta dal Manchester City, aspettiamo la risposta degli azzurri che non mi risulta abbiano rifiutato proposte. Se il Napoli troverà l’accordo con il Manchester City valuteremo tutto. Ovviamente il Manchester City sarebbe una meta molto gradita, irrinunciabile”. L’agente di ...

Jorginho verso l’addio al Napoli? L’agente parla delle “idee inglesi” per il regista : Jorginho richiestissimo in Premier League, sia Guardiola che Sarri vorrebbero affidare la regia delle proprie squadre al calciatore del Napoli Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato per la prima volta in questa lunga sessione di calciomercato che lo attende. Il suo assistito, il centrocampista del Napoli, sarà uno dei calciatori più richiesti del mercato estivo, dopo un’annata splendida alla corte di Sarri. parlando a Radio Kiss ...