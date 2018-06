La videolettera di Riccardo Bocca a Giulia Grillo - : Al nuovo ministro della Salute è stata chiesta particolare attenzione al tema dell'obesità in fantile. Secondo l'Oms l'81% dei bambini e adolescenti in età scolare mette a rischio la propria salute ...

La videolettera di Riccardo Bocca a Beppe Grillo - : Il fondatore del Movimento 5 Stelle, in un vecchio spettacolo, aveva sparato a zero contro internet. Poi ha cambiato idea e ha basato sull'online il futuro del movimento politico

La videolettera di Riccardo Bocca a Michaela Biancofiore | : La deputata di Forza Italia, in piena crisi politica, aveva espresso pareri negativi sull'ipotesi di votare a luglio. Perché il voto in estate avrebbe consegnato "la vittoria ai 5 stelle dato che al ...

