Milan - l’UEFA condanna il club rossonero : escluso dall’Europa League. Niente coppe per 2 anni : Il Milan è stato escluso dall’Europa League. E non potrà partecipare alle coppe per 2 anni. Lo ha deciso l’Adjucatory Chamber dell’Uefa. Lo scorso 22 maggio, Nyon aveva bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. Ora la società potrà ricorrere al Tas di Losanna. Se non ...

Sentenza UEFA - Milan escluso per due anni dalle competizioni europee : Il massimo organo calcistico europeo ha stabilito che il club rossonero non potrà prendere parte alle competizioni europee per i prossimi due anni. L'articolo Sentenza UEFA, Milan escluso per due anni dalle competizioni europee è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La UEFA ha escluso il Milan dalle coppe europee per due stagioni : Per aver speso troppi soldi rispetto a quanto consentito e per le scarse garanzie finanziarie fornite dal principale azionista (che ora forse vende tutto) The post La UEFA ha escluso il Milan dalle coppe europee per due stagioni appeared first on Il Post.

Milan - sentenza UEFA : fuori dalle coppe?/ Ultime notizie : lunedì forse escluso da Europa League e maxi multa : Milan, lunedì sentenza Uefa: stangata in arrivo? Ultime notizie: possibile esclusione dall'Europa League e multa, pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Milan escluso dall'Europa League/ La sentenza UEFA slitta - ancora due settimane d'attesa? : Milan escluso dall'Europa League? La sentenza Uefa slitta, potrebbero esserci ancora due settimane d'attesa. Anche Atalanta e Fiorentina aspettano notizie(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Panathinaikos escluso dalle competizioni UEFA per 3 anni a causa del Fair Play Finanziario : Mano pesante nei confronti del Panathinaikos. La Uefa ha infatti escluso la formazione greca dalle competizioni europee per i prossimi tre anni, quindi fino al termine della stagione 2020-21 . La ...