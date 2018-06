La Uefa ha deciso | il Milan è fuori dalle coppe europee per un anno 

La Uefa ha deciso - il Milan è fuori dalle coppe europee per due anni : L’Uefa ha deciso: Milan fuori dalle coppe per 2 anni, per la stagione 2018-2019 e per la 2019-2020, la squalifica è soggetta alla qualificazione. La camera giudicante così ha deciso dopo aver visionato i conti degli ultimi tre anni, quelli del presente, le proiezioni sul futuro e la continuità aziendale. Le motivazioni saranno pubblicate nei prossi...